Berlin-Liga: Stern 1900 schlägt Empor, Staaken holt ersten Saisonsieg

Im Aufsteiger-Duell zwischen Blau Weiß 90 und Rudow erwischten die Gäste einen guten Start. Mitte der ersten Halbzeit wurden dann die Hausherren stärker, Tormöglichkeiten blieben zunächst aber Mangelware. Der zweite Durchgang begann dann furios. Guilherme Henrique Lopes De Oliveira brachte Blau Weiß in der 49. Minute in Führung, keine zehn Minuten später erhöhte Mike Brömer auf 2:0. Als Simon Schrade in der 66. Minute das dritte Tor erzielte, war die Partie gelaufen. Lopes De Oliveira legte in der Folge noch einen Treffer nach, Rudows Aron Murseli erzielte den Ehrentreffer zum 4:1-Endstand.

Nach dem Befreiungsschlag gegen Blau Weiß 90 am Wochenende musste sich Empor am Mittwochabend dem formstarken SFC Stern 1900 geschlagen geben. In einer intensiven, aber über weite Strecken chancenarmen Partie brachte Tim Schönfuß-Hahm die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff per Kopf in Führung. Ibrahim Kalil Keita konnte in der 78. Minute nach einem Pass in die Tiefe das 0:2 nachlegen und die Partie damit entscheiden.

---

Mariendorf war seit drei Spielen ungeschlagen und konnte diese Serie auch gegen den SC Charlottenburg fortsetzen. Mehmet-Can Senocak erzielte früh das 1:0, Vincent Bühler legte vor der Pause nach. Zwar erzielte Patrick Maykowski in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Anschlusstreffer, doch nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff stellte Ali Mohammed Kasola den 2-Tore-Vorsprung wieder her. In der Schlussviertelstunde sah zunächst Mariendorfs Amat Chaw gelb-rot. Unmittelbar danach brachte Janos Löbe die Gäste erneut ran. Als Erik-Paul Pfannschmidt in der 88. Minute ebenfalls mit gelb-rot vom Platz musste, war der SCC in doppelter Überzahl, konnte diese aber nicht mehr in den Ausgleich ummünzen. ---

In der Vorsaison duellierten sich die Füchse und Wilmersdorf gemeinsam mit Stern 1900 und Croatia lang um den Platz ganz oben in der Berlin-Liga. Nach einem schwachen Saisonstart in dieser Spielzeit ist Wilmersdorf dann zuletzt besser in Fahrt gekommen. Am Mittwochabend trennten sich beide Teams unentschieden. Victor Sunday traf Mitte der ersten Halbzeit für die Füchse, Rodrigo Flores Kaya glich in der 79. Minute für die Gäste aus. ---

Da ist er, der erste Saisonsieg des SC Staaken. Der Oberliga-Absteiger konnte bei Hohen Neuendorf erstmals in dieser Spielzeit jubeln. Dabei ging zunächst aber der Gastgeber in Führung. Leon Draski erzielte in der 38. Minute das 1:0. Im zweiten Abschnitt glich Efraim Gakpeto zunächst aus. Anschließend profitierte Staaken von einem Platzverweis für Hohen Neuendorfs Daniel Chukwu. In Überzahl erzielte Tim Lampert in der Nachspielzeit nach einem Eckball den Siegtreffer für Staaken, mit dem sich die Spandauer zunächst auf Platz 14 vorschieben. ---

Di., 30.09.2025, 19:30 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II Berlin Türkspor Bln Türkspor 19:30 PUSH

Die Partie Altglienicke II gegen Türkspor findet nächste Woche statt. ---

Die Partie Biesdorf gegen Südwest findet nächste Woche statt. ---

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC Polar Pinguin Berlin Pinguin 13:00 PUSH

Die Partie Berliner SC gegen Polar Pinguin findet im Oktober statt. ---

Die Partie Frohnauer SC gegen die Spandauer Kickers findet im Oktober statt.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login