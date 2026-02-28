Berlin-Liga: SSC Südwest sendet Ausrufezeichen, Füchse verlieren Derby

Archiv – Foto: Sascha Gernhardt

Nach langer Pause geht es endlich wieder um Punkte. Am Wochenende steht der 20. Spieltag der Berlin-Liga an.

Der SSC Südwest hat im Kampf um den Klassenerhalt ein echtes Lebenszeichen gesendet. Gegen Türkspor ging der Tabellenletzte per Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit in Führung, legte vor der Pause gar noch das 3:0 nach. Nach der Pause legte Südwest wieder innerhalb weniger Minuten zwei Tore nach, führte zwischenzeitlich 5:0. Süleyman Kapan konnte letztlich nur noch etwas Ergebniskosmetik für die Gäste betreiben.

In der Verfolgergruppe musste der SC Charlottenburg eine Heimniederlage einstecken. Dabei begann die Partie gegen Blau Weiß 90 furios. Guilherme Henrique Lopes De Oliveira brachte die Gäste in Führung, da war noch nicht einmal eine Minute gespielt. Nur fünf Minuten später legte Niklas Struck das 0:2 nach, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. ---

Der Tabellenführer verlor am Freitagabend zum Start ins neue Jahr und das ausgerechnet im Bezirksderby gegen den Frohnauer SC. Dabei brachte Bedirhan Sivaci die Hausherren zunächst in Führung, doch die Gäste glichen umgehend aus. Im zweiten Spielabschnitt drehte Isaac Manu Kyere die Partie schließlich zugunsten des FSC. ---

Wilmersdorf hat zu Hause gegen Empor abgeliefert und den Patzer der Füchse prompt ausgenutzt. Valentin Henneke und Yousef El-Meguid trafen vor der Pause für den Tabellenzweiten. Nach Wiederanpfiff legte Marvin Kupfer schnell nach. Zwar verkürzte Empor durch Neuzugang Niklas Grahl-Störig, so richtig Spannung kam aber nicht mehr auf. Auch weil Nelson Okech den Drei-Tore-Vorsprung wenige Minuten vor Schluss wiederherstellte. ---

Im Duell der Tabellennachbarn konnte sich der SC Staaken wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg sichern. Efraim Gakpeto brachte seine Mannschaft mit jeweils einem späten Tor in beiden Halbzeiten auf die Siegerstraße. Linus Fürstenows Anschlusstreffer kam zu spät. Staaken zog somit an Rudow vorbei. ---

Stern 1900 steht im Tabellenmittelfeld, der Rückstand zur Top 5 ist aber nur minimal. Biesdorf hingegen belegt derzeit einen Abstiegsplatz und muss punkten. ---

In der überaus engen Verfolgergruppe finden sich auch die Spandauer Kickers wieder, die derzeit Vierter sind, punktgleich mit Wilmersdorf und dem SCC. Hohen Neuendorf kämpft um den Klassenerhalt, hat drei Punkte Vorsprung auf Biesdorf und Polar Pinguin. ---

Morgen, 14:30 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 Berliner SC Berliner SC 14:30 PUSH

Auch Mariendorf klopft ganz oben an, hat drei Zähler Rückstand auf die ersten Verfolger der Füchse. Der Berliner SC muss den Blick derweil nach unten richten und will sein Polster erweitern. ---

Morgen, 15:00 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin VSG Altglienicke Altglienicke II 15:00 PUSH

Polar Pinguin schließt den Spieltag gegen Altglienicke II ab. Die Hausherren sind Vorletzter und wollen raus aus dem Keller. Altglienicke steckt mitten in der Verfolgergruppe oben.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login