 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Berlin-Liga: SSC Südwest empfängt formschwache Spandauer Kickers

23. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 23. Spieltag der Berlin-Liga an.

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Heute, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
19:00live

Verkehrte Welten bei Südwest und SpaKi. Während der Tabellenletzte aus Steglitz zuletzt vier Mal in Folge punkten konnte, sind die Spandauer Kickers Letzter der Formtabelle. Immerhin: Am vergangenen Wochenende wurde die Niederlagenserie mit einem Unentschieden gestoppt.

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Heute, 19:15 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
19:15

Der Frohnauer SC verlor in der Vorwoche klar bei Empor, will nun im Heimspiel eine Leistungssteigerung zeigen. Der Berliner SC ist derweil gut unterwegs, hat mit Ausnahme der Niederlage gegen Empor vor zwei Wochen zuletzt vier von fünf Spielen für sich entscheiden können.

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Heute, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
19:30

Wilmersdorf hat gegen Südwest und den Berliner SC gepatzt und Platz zwei an den SC Charlottenburg verloren. Bei Rudow will man nun zurück in die Erfolgsspur finden. Die Hausherren stecken mitten im Abstiegskampf, ist seit drei Spielen sieglos.

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Heute, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
19:30

Türkspor hat nach kurzer Durststrecke gegen Rudow und SpaKi vier Punkte geholt und hängt mitten in der Verfolgergruppe. Polar Pinguin ist im Tabellenkeller Vorletzter, braucht Punkte, denn die Konkurrenz liefert derzeit ordentlich.

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Morgen, 13:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
13:00

Empor ist eines dieser Teams, das zuletzt punkten konnte. Die Prenzlberger haben die letzten beiden Partien deutlich gewinnen und die Abstiegsränge verlassen können. Blau Weiß hat derweil nur eines der letzten fünf Spiele für sich entscheiden können und hängt im Mittelfeld fest.

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Morgen, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
14:00

Biesdorf hat unter der Woche das Wiederholungsspiel gegen den SCC gewonnen und damit wichtige Punkte gesammelt. Dennoch steht mit Rang 16 weiter ein Abstiegsplatz zu Buche. Mariendorf ist Zehnter, aber seit drei Spielen ohne Dreier.

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Morgen, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
14:00

Die Füchse grüßen weiter von der Tabellenspitze und das mittlerweile auch schon mit sieben Punkten Vorsprung. Nun geht es zur formschwachen VSG Altglienicke II, die seit dem Aus von Trainer Björn Brunnemann auf Rang zwölf abgestürzt ist und die letzten vier Spiele allesamt klar verlor.

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So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
13:00

Hohen Neuendorf hat sich mit drei Siegen in Folge einen minimalen Vorsprung auf die Abstiegsränge erarbeitet, in der Vorwoche aber gegen Stern 1900 verloren. Der SCC ist Zweiter, verlor unter der Woche aber etwas überraschend gegen Biesdorf.

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So., 22.03.2026, 13:30 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
13:30live

Staaken ist das formstärkste Team der Liga, hat sich aus dem Tabellenkeller rausgearbeitet. Stern 1900 ist ebenfalls gut drauf, hat die letzten beiden Spiele gewonnen und ist Vierter.

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