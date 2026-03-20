Berlin-Liga: SSC Südwest empfängt formschwache Spandauer Kickers

– Foto: Frank Arlinghaus

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Verkehrte Welten bei Südwest und SpaKi. Während der Tabellenletzte aus Steglitz zuletzt vier Mal in Folge punkten konnte, sind die Spandauer Kickers Letzter der Formtabelle. Immerhin: Am vergangenen Wochenende wurde die Niederlagenserie mit einem Unentschieden gestoppt.

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Heute, 19:15 Uhr Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC Berliner SC Berliner SC 19:15 PUSH

Der Frohnauer SC verlor in der Vorwoche klar bei Empor, will nun im Heimspiel eine Leistungssteigerung zeigen. Der Berliner SC ist derweil gut unterwegs, hat mit Ausnahme der Niederlage gegen Empor vor zwei Wochen zuletzt vier von fünf Spielen für sich entscheiden können. ---

Wilmersdorf hat gegen Südwest und den Berliner SC gepatzt und Platz zwei an den SC Charlottenburg verloren. Bei Rudow will man nun zurück in die Erfolgsspur finden. Die Hausherren stecken mitten im Abstiegskampf, ist seit drei Spielen sieglos. ---

Heute, 19:30 Uhr Berlin Türkspor Bln Türkspor Polar Pinguin Berlin Pinguin 19:30 PUSH

Türkspor hat nach kurzer Durststrecke gegen Rudow und SpaKi vier Punkte geholt und hängt mitten in der Verfolgergruppe. Polar Pinguin ist im Tabellenkeller Vorletzter, braucht Punkte, denn die Konkurrenz liefert derzeit ordentlich. ---

Empor ist eines dieser Teams, das zuletzt punkten konnte. Die Prenzlberger haben die letzten beiden Partien deutlich gewinnen und die Abstiegsränge verlassen können. Blau Weiß hat derweil nur eines der letzten fünf Spiele für sich entscheiden können und hängt im Mittelfeld fest. ---

Biesdorf hat unter der Woche das Wiederholungsspiel gegen den SCC gewonnen und damit wichtige Punkte gesammelt. Dennoch steht mit Rang 16 weiter ein Abstiegsplatz zu Buche. Mariendorf ist Zehnter, aber seit drei Spielen ohne Dreier. ---

Morgen, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II Füchse Berlin Füchse Berlin 14:00 PUSH

Die Füchse grüßen weiter von der Tabellenspitze und das mittlerweile auch schon mit sieben Punkten Vorsprung. Nun geht es zur formschwachen VSG Altglienicke II, die seit dem Aus von Trainer Björn Brunnemann auf Rang zwölf abgestürzt ist und die letzten vier Spiele allesamt klar verlor. ---

Hohen Neuendorf hat sich mit drei Siegen in Folge einen minimalen Vorsprung auf die Abstiegsränge erarbeitet, in der Vorwoche aber gegen Stern 1900 verloren. Der SCC ist Zweiter, verlor unter der Woche aber etwas überraschend gegen Biesdorf. ---

So., 22.03.2026, 13:30 Uhr SC Staaken SC Staaken SFC Stern 1900 Stern 1900 13:30 live PUSH

Staaken ist das formstärkste Team der Liga, hat sich aus dem Tabellenkeller rausgearbeitet. Stern 1900 ist ebenfalls gut drauf, hat die letzten beiden Spiele gewonnen und ist Vierter.

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