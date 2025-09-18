 2025-09-18T06:43:20.841Z

Ligavorschau
– Foto: Ralf Seedorff

Berlin-Liga: Spitzentrio Sonntag gefordert, Staaken unter Druck

5. Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 5. Spieltag der Berlin-Liga an.

---

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
19:30

Wilmersdorf siegte am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Berlin-Liga-Spielzeit, will im Heimspiel gegen Rudow nun nachlegen. Der Aufsteiger reist mit ordentlich Selbstvertrauen an den Schoelerpark, konnte zuletzt Biesdorf und den SSC Südwest schlagen.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
19:30

Die Füchse und die VSG Altglienicke sind gut in die Saison gestartet, belegen derzeit Rang vier bzw. sechs. Nach den Siegen in der Vorwoche wollen beide den nächsten Dreier einfahren und sich oben festsetzen.

---

Sa., 20.09.2025, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
13:30

Staaken ist mit nur zwei Punkten aus vier Spielen in die Saison gestartet. Unter der Woche zog der Oberliga-Absteiger Konsequenzen und nahm einen Wechsel auf der Trainerbank vor. Nun geht es nach Steglitz zum SFC Stern 1900.

---

So., 21.09.2025, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
11:30live

Die Spandauer Kickers sind eines von drei Teams mit zehn Punkten an der Tabellenspitze. Nach dem Sieg im Topspiel gegen Türkspor wartet nun mit dem SSC Südwest ein Aufsteiger als Gegner, der gegen Altglienicke II gewann, zuletzt aber Rudow unterlag.

---

So., 21.09.2025, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
12:00

Auch Hohen Neuendorf hat bisher zehn Punkte sammeln können und ist die Überraschung der noch jungen Saison. Beim SC Charlottenburg können sich die Blau-Weißen weiter ganz oben festbeißen. Die Hausherren sammelten bisher nur drei Zähler.

---

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
13:00

Spitzenreiter Frohnau steht ebenso bei zehn Punkten, tritt am Sonntag in der Hubertusallee beim Berliner SC an. Der BSC fuhr in den bisherigen vier Spielen vier Punkte ein und steht bei einem Torverhältnis von 4:4.

---

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
14:00

Empor ist bisher noch nicht in Tritt gekommen. Zwar trifft Torjäger Quentin Albrecht wie in der Vorsaison (bisher fünf Tore), doch punkten konnte Empor bisher nur ein Mal. Das Schlusslicht empfängt nun Aufsteiger Blau Weiß 90. Die Mariendorfer sind aber kein gewöhnlicher Aufsteiger, haben große Ambitionen und sind zur Zeit Fünfter.

---

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
14:00

Polar Pinguin konnte in der Vorwoche beim 4:2-Erfolg gegen Staaken Selbstvertrauen tanken, ist nun gegen Türkspor gefordert. Die Gäste haben im Sommer ordentlich aufgerüstet, mussten nach zwei Siegen zu Saisonbeginn zuletzt aber zwei Niederlagen gegen Hohen Neuendorf und SpaKi hinnehmen.

---

So., 21.09.2025, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
14:30

Biesdorf konnte bisher nur einen Punkt holen, steht in Mariendorf vielleicht schon etwas unter Druck. Die Hausherren spielten gegen Wilmersdorf und BW 90 unentschieden, schlugen dazwischen die Füchse und sammelten so bisher fünf Zähler.

---

