Berlin-Liga: Spitzenspiel in Spandau, Kellerduell in Steglitz

Türkspor meldete sich in der Vorwoche nach kurzer Durststrecke mit einem beeindruckenden 6:0-Erfolg gegen die Füchse zurück, reist nun zum 1. FC Wilmersdorf, der weiterhin das formstärkste Team der Liga ist.

Ein echtes Kellerduell erwartet uns zum Auftakt des 10. Spieltags in Steglitz, wenn der SSC Südwest als Tabellenletzter den Drittletzten SC Staaken empfängt. Während Staaken aus den letzten fünf Partien immerhin zwei für sich entscheiden konnte, wartet Südwest seit Ende August auf einen Dreier.

Während es für Hohen Neuendorf in den vergangenen Wochen tabellarisch stetig bergab ging, hat sich Rudow mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen auf Rang acht vorgearbeitet. ---

Die Füchse sind nach der bereits erwähnten 6:0-Klatsche gegen Türkspor auf Wiedergutmachung aus. Gegner am Freitagabend ist der Berliner SC, der nach zuletzt zwei Niederlagen einen Punkt aus dem spektakulären 4:4-Unentschieden gegen Altglienicke II mitbringt. ---

Die Partie des SC Charlottenburg gegen den Frohnauer SC ist das zweite Topspiel des Wochenendes. Beide Teams -Platz 6 bzw. 4- lauern hinter Tabellenführer SpaKi. Die Form spricht leicht für den Gastgeber. ---

Stern 1900 verlor in der Vorwoche bei Rudow, hat dadurch den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Gegen Blau Weiß 90 sollen nun wieder Punkte her. Der Aufsteiger ist seit drei Spielen sieglos, holte zuletzt aber immerhin einen Zähler gegen das starke Wilmersdorf. ---

Mehr Topspiel geht nicht. Mit dem FSV Spandauer Kickers empfängt der Tabellenführer am Sonntagmittag den ersten Verfolger. Die VSG Altglienicke verlor in der Vorwoche die Spitzenposition an eben jenen Gegner, kann sich den Platz an der Sonne nun im direkten Duell wiederholen. ---

Die Partie zwischen Polar Pinguin und Fortuna Biesdorf spielt sich dann wieder im unteren Tabellendrittel ab. Beide Teams sind punktgleich, stehen jeweils bei einer Tordifferenz von +-0. Lediglich zwei geschossene Tore mehr lassen die Pinguine aktuell über Biesdorf stehen. Punkten müssen beide, denn der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur zwei Zähler. ---

Zwischen dem TSV Mariendorf und Empor scheinen die Rollen klar verteilt. Mariendorf holte aus den vergangenen fünf Spielen vier Siege, ist derzeit Dritter und könnte je nach Ausgang des Topspiels sogar Richtung Tabellenführung schielen. Empor hängt tief unten drin, hat sich in der Vorwoche aber wichtige drei Punkte gegen Hohen Neuendorf sichern können und will nachlegen.

