Berlin-Liga: Spektakel zum Saisonabschluss

Der Frohnauer SC begann im Heimspiel gegen Polar Pinguin wie die Feuerwehr. Schon nach wenigen Sekunden brachte Lemgau die Hausherren in Führung. Nach nicht einmal vier gespielten Minuten legte er das 2:0 nach. Polar wollte mitmachen und kam nach etwa einer Viertelstunde durch Sondermann zum Anschlusstreffer. Lemgau schnürte dann seinen Hattrick in der 36. Minute und stellte auf 3:1. Korntreff verkürzte nur wenige Augenblicke später erneut. Im zweiten Durchgang eröffnete Frohnaus Domke in der 56. Minute den weiteren Torreigen. Bachar legte in der 66. Minute nach, ehe Witschurke und Will die Gäste nochmals heranbrachten. In der Nachspielzeit setzte Volkmer mit dem 6:4 für den FSC den Schlusspunkt.