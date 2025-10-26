Berlin-Liga: SpaKi gewinnt Spitzenspiel, Mariendorf rettet Punkt

Nach dem 6:0-Erfolg aus der Vorwoche konnte Türkspor beim formstärksten Team der Liga nicht nachlegen. Süleyman Kapan brachte sein Team zunächst noch in Führung, doch Wilmersdorf glich schnell durch Rhami Ghandour aus. Noch vor der Pause drehten die Hausherren die Partie durch Mohammed Izal und grüßen nun (vorerst) von der Tabellenspitze.

Fast zwei Monate musste der SSC Südwest auf ein echtes Erfolgserlebnis warten. Im Heimspiel gegen Staaken, einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller, war es nun wieder soweit. Dabei gingen die Gäste zunächst früh in Führung. Nach der Pause glichen die Steglitzer schnell aus, drehten die Partie schließlich zu ihren Gunsten.

Lange sah es so aus, als würde Rudow den dritten Sieg in Folge holen. Nach dem Tor von Matteo Günther in der 16. Spielminute führte der Aufsteiger im Heimspiel gegen Hohen Neuendorf bis tief in die Nachspielzeit. Doch der eingewechselte Noe-Samuel Bacanu traf noch für Blau-Weiss und vermieste Rudow die Party. ---

Nach dem Debakel gegen Türkspor haben sich die Füchse eindrucksvoll zurückgemeldet. Zwar gerieten die Reinickendorfer schon nach wenigen Sekunden in Rückstand und auch nach dem 1:1 legte zunächst erneut der Berliner SC vor, doch die Füchse drehten die Partie schließlich und gewannen mit 5:2. ---

Fast still und heimlich ist der SC Charlottenburg zu einer echten Spitzenmannschaft geworden. Nach dem vierten Sieg in Folge -Patrick Maykowski traf gegen den Frohnauer SC nach der Pause doppelt- springt der SCC über Nacht auf Rang zwei, liegt nur einen Zähler hinter Wilmersdorf. ---

Stern 1900 etabliert sich in der Spitzengruppe und bleibt Wilmersdorf auf den Fersen. Im Heimspiel gegen Blau Weiß 90 brachte Florian Medrane die Steglitzer bereits in der 5. Minute nach einer Eckballvariante in Führung. Wenig später erhöhte Colin Drost auf 2:0. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brauchte Medrane wieder nicht lang, ehe er knipste. Mik Dankou legte gar noch das 4:0 nach. ---

Mehr Topspiel ging nicht. Mit dem FSV Spandauer Kickers empfing der Tabellenführer am Sonntagmittag den ersten Verfolger. Dabei startete die U23 der VSG Altglienicke mit dem 0:1 durch Mario Schenkel in der 14. Minute gut in die Partie, doch der Spitzenreiter drehte das Spiel durch Tore von Okan Tastan und Samuel Agyei-Yeboah noch vor der Pause. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Tchanawe Tunde Kris-Walick Odoubiyi Cocou auf 3:1 - gleichzeitig der Endstand. ---

Polar Pinguin hat drei wichtige Zähler in der unteren Tabellenhälfte sammeln können. Im Duell gegen den Tabellennachbarn Biesdorf brachte Hans Leo Witschurke die Hausherren kurz vor der Pause in Führung. In der 77. legte er das 2:0 nach. Anschließend schraubten Shaikh Derman und Nicolas Marley Alexander Koch das Ergebnis noch in die Höhe. ---

Zwischen Mariendorf und Empor schienen die Rollen im Vorfeld klar verteilt. Daniel Veilert brachte den Favoriten in der 17. Minute in Führung, doch Empor antwortete prompt, glich nur wenige Augenblicke später durch Max Zander aus. In der Folge zeigten die Gäste eine gute Leistung, belohnten sich zunächst durch Simon Albrecht mit dem 1:2. Doch tief in der Nachspielzeit traf Mariendorfs Yusuf Yorguner per Elfmeter noch zum 2:2.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login