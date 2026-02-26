Berlin-Liga-Rückkehr: Endlich wieder Pflichtspielfußball

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Nach langer Pause geht es endlich wieder um Punkte. Am Wochenende steht der 20. Spieltag der Berlin-Liga an.

Duell der Gegensätze in Steglitz. Der SSC Südwest kämpft um den Anschluss an die Konkurrenz im Tabellenkeller, während Türkspor in Schlagdistanz zum zweitplatzierten 1. FC Wilmersdorf liegt.

Auch der SCC schielt auf den zweiten Rang, ist sogar punktgleich mit Wilmersdorf. Blau Weiß hat sich nach schwachem Saisonstart gefangen, liegt nur noch vier Zähler hinter dem Gegner. ---

Morgen, 19:30 Uhr Füchse Berlin Füchse Berlin Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC 19:30 PUSH

Die Füchse grüßen von der Tabellenspitze und werden diese auch behalten, ganz unabhängig vom Ausgang des Nordderbys gegen den Frohnauer SC, der derzeit Zehnter ist. ---

Wilmersdorf ist Zweiter, muss diesen Platz verteidigen und gleichzeitig versuchen, Boden auf die Füchse gutzumachen. Währenddessen steckt Empor im Abstiegskampf, liegt nur einen Punkt über dem Strich. ---

Morgen, 19:30 Uhr TSV Rudow Berlin TSV Rudow SC Staaken SC Staaken 19:30 PUSH

Rudow und Staaken sind Tabellennachbarn. Dennoch ist die Ausgangslage verschieden. Beide Teams trennen drei Punkte, doch Staaken muss sich mit vier Zählern Vorsprung auf Biesdorf eher nach unten orientieren. Rudow hat dort bereits etwas mehr Polster und könnte weiter nach oben klettern. ---

Stern 1900 steht im Tabellenmittelfeld, der Rückstand zur Top 5 ist aber nur minimal. Biesdorf hingegen belegt derzeit einen Abstiegsplatz und muss punkten. ---

In der überaus engen Verfolgergruppe finden sich auch die Spandauer Kickers wieder, die derzeit Vierter sind, punktgleich mit Wilmersdorf und dem SCC. Hohen Neuendorf kämpft um den Klassenerhalt, hat drei Punkte Vorsprung auf Biesdorf und Polar Pinguin. ---

So., 01.03.2026, 14:30 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 Berliner SC Berliner SC 14:30 PUSH

Auch Mariendorf klopft ganz oben an, hat drei Zähler Rückstand auf die ersten Verfolger der Füchse. Der Berliner SC muss den Blick derweil nach unten richten und will sein Polster erweitern. ---

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin VSG Altglienicke Altglienicke II 15:00 PUSH

Polar Pinguin schließt den Spieltag gegen Altglienicke II ab. Die Hausherren sind Vorletzter und wollen raus aus dem Keller. Altglienicke steckt mitten in der Verfolgergruppe oben.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login