Ligavorschau

Berlin-Liga-Rückkehr: Endlich wieder Pflichtspielfußball

20. Spieltag im Überblick

von ser · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Nach langer Pause geht es endlich wieder um Punkte. Am Wochenende steht der 20. Spieltag der Berlin-Liga an.

---

Morgen, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
19:00

Duell der Gegensätze in Steglitz. Der SSC Südwest kämpft um den Anschluss an die Konkurrenz im Tabellenkeller, während Türkspor in Schlagdistanz zum zweitplatzierten 1. FC Wilmersdorf liegt.

---

Morgen, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
19:30

Auch der SCC schielt auf den zweiten Rang, ist sogar punktgleich mit Wilmersdorf. Blau Weiß hat sich nach schwachem Saisonstart gefangen, liegt nur noch vier Zähler hinter dem Gegner.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
19:30

Die Füchse grüßen von der Tabellenspitze und werden diese auch behalten, ganz unabhängig vom Ausgang des Nordderbys gegen den Frohnauer SC, der derzeit Zehnter ist.

---

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
19:30

Wilmersdorf ist Zweiter, muss diesen Platz verteidigen und gleichzeitig versuchen, Boden auf die Füchse gutzumachen. Währenddessen steckt Empor im Abstiegskampf, liegt nur einen Punkt über dem Strich.

---

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
19:30

Rudow und Staaken sind Tabellennachbarn. Dennoch ist die Ausgangslage verschieden. Beide Teams trennen drei Punkte, doch Staaken muss sich mit vier Zählern Vorsprung auf Biesdorf eher nach unten orientieren. Rudow hat dort bereits etwas mehr Polster und könnte weiter nach oben klettern.

---

Sa., 28.02.2026, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
13:30

Stern 1900 steht im Tabellenmittelfeld, der Rückstand zur Top 5 ist aber nur minimal. Biesdorf hingegen belegt derzeit einen Abstiegsplatz und muss punkten.

---

So., 01.03.2026, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
11:30live

In der überaus engen Verfolgergruppe finden sich auch die Spandauer Kickers wieder, die derzeit Vierter sind, punktgleich mit Wilmersdorf und dem SCC. Hohen Neuendorf kämpft um den Klassenerhalt, hat drei Punkte Vorsprung auf Biesdorf und Polar Pinguin.

---

So., 01.03.2026, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
14:30

Auch Mariendorf klopft ganz oben an, hat drei Zähler Rückstand auf die ersten Verfolger der Füchse. Der Berliner SC muss den Blick derweil nach unten richten und will sein Polster erweitern.

---

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
15:00

Polar Pinguin schließt den Spieltag gegen Altglienicke II ab. Die Hausherren sind Vorletzter und wollen raus aus dem Keller. Altglienicke steckt mitten in der Verfolgergruppe oben.

---

