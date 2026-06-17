Berlin-Liga Relegation: Köpenick geht in Johannisthal unter Hinspiel Johannisthal gegen Köpenicker FC 4:0 von far · Heute, 10:50 Uhr · 0 Leser

Johannisthal jubelt – Foto: Arlinghaus

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Ein Lokalderby, zwei Vizemeister und ein gemeinsames Ziel: Die SG Sportfreunde Johannisthal und der Köpenicker FC treffen in der Relegation zur Berlin-Liga aufeinander. Das Hinspiel gewinnt Johannisthal mit 4:0 am Mittwochabend (unten geht es zum Ticker und den Videos). Das Rückspiel folgt am Samstag um 13 Uhr in Köpenick-Wendenschloßstraße. Danach steht fest, wer in der kommenden Saison Berlin-Ligist wird Einfach unten auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Infos zum Spiel zu gelangen

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Johannisthal vs Köpenicker FC 4:0 Auf den Spielbericht klicken dann könnt ihr den Ticker und die Videos sehen:

Nachsitzen für zwei Teams nach einer kräftezehrenden Saison Die Saison ist vorbei, doch für zwei Mannschaften beginnt jetzt der wichtigste Teil des Fußballjahres. Die SG Sportfreunde Johannisthal, Zweiter der Landesliga-Staffel 1, trifft in der Relegation zur Berlin-Liga auf den Köpenicker FC, den Zweiten der Landesliga-Staffel 2. Zwei Spiele entscheiden darüber, wer in der kommenden Saison in Berlins höchster Spielklasse antritt.

Johannisthal will nach nur einem Jahr Abstinenz in die Berlin-Liga zurückkehren Für Johannisthal geht es um die direkte Rückkehr. Die Sportfreunde spielen noch in der vergangenen Saison in der Berlin-Liga, beenden die Spielzeit 2024/25 dort aber auf Platz 16. Nach dem Abstieg meldet sich die Mannschaft sofort im Aufstiegsrennen zurück und steht nun nur noch zwei Partien vor der Rückkehr.

Johannisthal macht eine Trinkpause – Foto: Ralf Seedorff

Köpenicker FC zuletzt 2016 in der höchsten Spree-Klasse Der Köpenicker FC wartet dagegen länger auf diesen Moment. Der KFC gehört zuletzt in der Saison 2015/16 der Berlin-Liga an. Danach führt der Weg zunächst zurück in die Landesliga und später sogar in die Bezirksliga. Inzwischen hat sich Köpenick wieder stabil nach oben gearbeitet – und greift nun nach der Rückkehr in die höchste Berliner Spielklasse. Vergangenes Jahr schafft Südwest den Aufstieg über die Relegation zur Berlin-Liga Dass Relegation kaum planbar ist, zeigt das Vorjahr. 2025 setzt sich der SSC Südwest nach zwei Spielen gegen den BFC Meteor durch. Nach dem 1:0 im Hinspiel reicht Südwest im Rückspiel ein 2:2, um den Aufstieg in die Berlin-Liga perfekt zu machen. Hinspiel um 19 Uhr 30 am Segelfliegerdamm Auch diesmal ist die Ausgangslage offen. Johannisthal will den Heimvorteil im Hinspiel nutzen und sich am Segelfliegerdamm eine gute Basis verschaffen. Köpenick will auswärts bestehen und die Entscheidung drei Tage später vor eigenem Publikum erzwingen. Es ist ein Duell zweier Teams, die eine starke Landesliga-Saison spielen und nun vor dem letzten Schritt stehen. Nach 180 Minuten ist klar, wer jubelt – und wer einen neuen Anlauf nehmen muss.

Köpenick Coach Paul Weinholz hoch konzentriert – Foto: Frank Arlinghaus

Ab 19 Uhr 30 Live- und Videoticker hier: