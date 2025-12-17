 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligavorschau
– Foto: Nico Katzorke

Berlin-Liga-Nachholer: Wilmersdorf kontert Sterns Blitz-Start

13. Spieltag der Berlin-Liga wird vervollständigt

Mitte November fielen drei Berlin-Liga-Spiele witterungsbedingt aus. Nun werden sie vor Weihnachten nachgeholt.

---

Mi., 10.12.2025, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
3
1
Abpfiff

Der SC Charlottenburg hat sich letzte Woche Mittwoch im heimischen Mommsenstadion gegen Polar Pinguin durchgesetzt. Der Lohn: Der SCC springt vorerst auf Rang zwei. Janos Löbe brachte die Hausherren in der 19. Minute in Führung, Lasse Engelsing konnte etwa zehn Minuten später nachlegen. Polar Pinguin hielt die Partie offen, auch weil Nicolai Matt nach einer gespielten Stunde vom Elfmeterpunkt verkürzte. Doch die Punkte blieben in Charlottenburg. Löbe schnürte in der Nachspielzeit seinen Doppelpack und beendete das Spiel.

---

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
3
1
Abpfiff

Der 1. FC Wilmersdorf empfing am Mittwochabend den SFC Stern 1900 zum Nachholspiel. Schon nach wenigen Sekunden brachte Jordan Thurau die Gäste in Führung. Die hielt jedoch nicht lang. Als Serkan Akyol ausglich, waren noch keine fünf Minuten rum. In der Folge hatte Wilmersdorf zunächst leichtes Übergewicht und drehte die Partie in der 20. Minute durch Nii Bruce Weber. Die hielt bis zur Pause, auch weil Stern hintenraus gute Möglichkeiten vergab, unter anderem zwei Mal am Pfosten scheiterte. Im zweiten Durchgang ging es hin und her, jubeln durfte wieder Wilmersdorf. Weber sorgte mit seinem zweiten Treffer für den 3:1-Endstand, der Wilmersdorf auf Rang zwei befördert.

---

Fr., 19.12.2025, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
19:30live

Mehr Spitzenspiel geht fast nicht. Zum Jahresabschluss empfangen die Füchse Berlin als Tabellenführer den Tabellendritten, die Spandauer Kickers. Die Reinickendorfer sind seit acht Ligaspielen ungeschlagen, haben sich in dieser Zeit einen 4-Punkte-Vorsprung auf die Konkurrenz erspielt. SpaKi ließ zuletzt gegen die Kellerkinder Empor und Staaken federn, verlor beide Spiele. Im direkten Duell kann man den Füchsen jetzt aber wieder ordentlich Druck machen.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

