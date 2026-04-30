Berlin-Liga-Nachholer: Rudow schlägt Hohen Neuendorf in Überzahl

Die Partie zwischen den formschwachen Teams der VSG Altglienicke II und den Spandauer Kickers hatte so einiges zu bieten. Die Gäste gingen nach etwa 20 Minuten per Doppelschlag in Führung, bauten diese noch vor der Pause auf 0:4 aus. Zu diesem Zeitpunkt deutete alles auf ein erneutes Debakel für die U23 der VSG hin, doch die kämpfte sich zurück, erzielt ein der zweiten Halbzeit schnell das 1:4. Dann dauerte es eine Weile, ehe Emir Bakal innerhalb weniger Sekunden zwei Treffer erzielte. In der Nachspielzeit gelang den Hausherren der Lucky Punch, Jan Latzel sicherte Altglienicke mit einem abgefälschten Schuss noch einen Zähler. ---

Der SC Charlottenburg ist in Frohnau früh in Führung gegangen, kassierte unmittelbar vor der Pause den Ausgleich. Im zweiten Durchgang legten die Gäste erneut vor, hielten die Führung bis in die Nachspielzeit. Frohnau lief an, legte alles in die Waagschale und belohnte sich mit dem späten Ausgleich durch Buba Ceesay. Zuvor flog Charlottenburgs Marc Reichel mit gelb-rot vom Platz. ---

Die Ungeschlagen-Serie von Blau Weiß 90 fand am Ostermontag ein Ende. Nach torloser erster Halbzeit ging Stern 1900 wenige Minuten nach Wiederanpfiff in Führung, erhöhte kurze Zeit später auf 0:2. Zwar konnten die Hausherren etwa fünf Minuten vor Schluss verkürzen, doch mit dem 1:3 per Strafstoß machte Stern in der Nachspielzeit alles klar. ---

Die Füchse werden in dieser Saison nicht mehr aufzuhalten sein. Auch beim Berliner SC hat der Tabellenführer drei Punkte eingesammelt. Emre Mert Aslan und Karim Abdel-Hamid trafen für die Reinickendorfer. Der BSC verkürzte kurz vor Schluss, ging dennoch als Verlierer vom Platz. ---

Im Topspiel zwischen Türkspor und Wilmersdorf ging es ordentlich hin und her. Türkspor legte in der ersten Halbzeit zwei Mal vor, doch Nii Bruce Weber glich jeweils aus. Marvin Kupfer drehte die Partie schließlich gänzlich, sicherte den Gästen drei Punkte. Damit rückt die Verfolgergruppe noch enger zusammen. ---

Empor bewegt sich langsam aber sicher Richtung Klassenerhalt. Nach dem Heimsieg gegen den SC Charlottenburg haben die Prenzlberger im Jahn-Sportpark nachgelegt und auch den TSV Mariendorf geschlagen. Das Tor des Tages erzielte Quentin Albrecht zu Beginn des zweiten Durchgangs. ---

Der SSC Südwest hat sich in den vergangenen Wochen eindrucksvoll zurückgemeldet, die rote Laterne abgegeben und inzwischen sehr realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Beim SC Staaken hat die Erfolgswelle nun aber einen kleinen Bruch erlitten. Zwar gingen die Steglitzer in Führung, doch Staaken drehte die Partie im zweiten Spielabschnitt durch Tore von Ferris Freiwald, Efraim Gakpeto und Sebastian Gigold. ---