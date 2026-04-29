 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ligavorschau

Berlin-Liga-Nachholer: Hohen Neuendorf empfängt Rudow

19. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: ARSportfotografie@mail.de

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Ostermontag wird der Großteil des 19. Spieltags der Berlin-Liga über die Bühne gebracht.

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Heute, 19:30 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
19:30

Am heutigen Mittwochabend wird der 19. Spieltag der Berlin-Liga komplettiert. Hohen Neuendorf empfängt den punktgleichen TSV Rudow in der Niederheide. Ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel, denn der Sieger macht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

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Mo., 06.04.2026, 12:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
4
4
Abpfiff

Die Partie zwischen den formschwachen Teams der VSG Altglienicke II und den Spandauer Kickers hatte so einiges zu bieten. Die Gäste gingen nach etwa 20 Minuten per Doppelschlag in Führung, bauten diese noch vor der Pause auf 0:4 aus. Zu diesem Zeitpunkt deutete alles auf ein erneutes Debakel für die U23 der VSG hin, doch die kämpfte sich zurück, erzielt ein der zweiten Halbzeit schnell das 1:4. Dann dauerte es eine Weile, ehe Emir Bakal innerhalb weniger Sekunden zwei Treffer erzielte. In der Nachspielzeit gelang den Hausherren der Lucky Punch, Jan Latzel sicherte Altglienicke mit einem abgefälschten Schuss noch einen Zähler.

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Mo., 06.04.2026, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
2
2
Abpfiff

Der SC Charlottenburg ist in Frohnau früh in Führung gegangen, kassierte unmittelbar vor der Pause den Ausgleich. Im zweiten Durchgang legten die Gäste erneut vor, hielten die Führung bis in die Nachspielzeit. Frohnau lief an, legte alles in die Waagschale und belohnte sich mit dem späten Ausgleich durch Buba Ceesay. Zuvor flog Charlottenburgs Marc Reichel mit gelb-rot vom Platz.

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Mo., 06.04.2026, 13:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
1
3

Die Ungeschlagen-Serie von Blau Weiß 90 fand am Ostermontag ein Ende. Nach torloser erster Halbzeit ging Stern 1900 wenige Minuten nach Wiederanpfiff in Führung, erhöhte kurze Zeit später auf 0:2. Zwar konnten die Hausherren etwa fünf Minuten vor Schluss verkürzen, doch mit dem 1:3 per Strafstoß machte Stern in der Nachspielzeit alles klar.

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Mo., 06.04.2026, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
1
2
Abpfiff

Die Füchse werden in dieser Saison nicht mehr aufzuhalten sein. Auch beim Berliner SC hat der Tabellenführer drei Punkte eingesammelt. Emre Mert Aslan und Karim Abdel-Hamid trafen für die Reinickendorfer. Der BSC verkürzte kurz vor Schluss, ging dennoch als Verlierer vom Platz.

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Mo., 06.04.2026, 14:00 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
2
3
Abpfiff

Im Topspiel zwischen Türkspor und Wilmersdorf ging es ordentlich hin und her. Türkspor legte in der ersten Halbzeit zwei Mal vor, doch Nii Bruce Weber glich jeweils aus. Marvin Kupfer drehte die Partie schließlich gänzlich, sicherte den Gästen drei Punkte. Damit rückt die Verfolgergruppe noch enger zusammen.

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Mo., 06.04.2026, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
1
0
Abpfiff

Empor bewegt sich langsam aber sicher Richtung Klassenerhalt. Nach dem Heimsieg gegen den SC Charlottenburg haben die Prenzlberger im Jahn-Sportpark nachgelegt und auch den TSV Mariendorf geschlagen. Das Tor des Tages erzielte Quentin Albrecht zu Beginn des zweiten Durchgangs.

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Mo., 06.04.2026, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
3
1
+Video

Der SSC Südwest hat sich in den vergangenen Wochen eindrucksvoll zurückgemeldet, die rote Laterne abgegeben und inzwischen sehr realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Beim SC Staaken hat die Erfolgswelle nun aber einen kleinen Bruch erlitten. Zwar gingen die Steglitzer in Führung, doch Staaken drehte die Partie im zweiten Spielabschnitt durch Tore von Ferris Freiwald, Efraim Gakpeto und Sebastian Gigold.

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Di., 14.04.2026, 19:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
2
0
Abpfiff

Biesdorf hat gegen Polar Pinguin drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Nach dem frühen Führungstreffer durch Frank Lebelt verteidigten die Hausherren konsequent, legten nach der Pause das 2:0 nach.

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