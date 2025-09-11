 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligavorschau
– Foto: Ralf Seedorff

Berlin-Liga: Mariendorf-Derby, Hohen Neuendorf gegen Vizemeister

4. Spieltag im Überblick

Am Wochenende steht der 4. Spieltag der Berlin-Liga an.

---

Morgen, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
19:00

Duell der Aufsteiger. Der SSC Südwest und der TSV Rudow sind neu in der Berlin-Liga, konnten in dieser Spielzeit jeweils eine Partie für sich entscheiden. Wer legt nun mit dem nächsten Dreier nach?

---

Morgen, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
19:30live

Nach den Siegen gegen Staaken und Biesdorf musste sich Türkspor vor dem Pokalwochenende Hohen Neuendorf geschlagen geben. Nun kommt mit den Spandauer Kickers das nächste Spitzenteam. SpaKi ist noch ungeschlagen, holte sieben Punkte aus drei Spielen.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
14:00

Altglienicke II gab unter der Woche im Nachholer bei Staaken eine 2-Tore-Führung aus der Hand. Im Heimspiel gegen den SC Charlottenburg soll nun der nächste Sieg für die Brunnemann-Truppe folgen.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
14:00

Biesdorf startete mit einem Unentschieden gegen SpaKi in die Saison, verlor anschließend gegen Türkspor und Rudow und steht auf dem letzten Tabellenplatz. Am Wochenende wartet der nächste Brocken, wenn die Füchse am Grabensprung gastieren.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
14:00

Aufsteiger Blau Weiß 90 ist gut in die Saison gestartet, konnte Polar Pinguin und Südwest schlagen. Gegen SpaKi gab es dann einen kleinen Dämpfer. Am Samstag empfangen die Blau-Weißen nun den TSV Mariendorf zum Derby.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
14:00

Hohen Neuendorf ist bisher die Überraschung der Saison. Die Nordberliner konnten alle drei Spiele bisher gewinnen, sind als einziges Team ohne Punktverlust. Nun reist mit dem SFC Stern 1900 der Vorjahres-Vizemeister in die Niederheide.

---

So., 14.09.2025, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
12:45

Empor verpatzte den Saisonstart, holte aus den Partien gegen die Füchse, Polar Pinguin und den SCC nur einen Punkt. Die Prenzlberger wollen in Frohnau das Ruder rumreißen, doch der FSC ist mit sieben Punkten und erfolgreichen Pokalpartien sehr gut in die Saison gestartet.

---

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
13:00

Auch Wilmersdorf bleibt bisher hinter den Erwartungen zurück, konnte in der Liga noch keinen Dreier einfahren. Gegner am Sonntag ist der Berliner SC, der nach dem Auftaktsieg gegen Charlottenburg aber auch seit zwei Spielen auf einen Dreier wartet und letzte Woche aus dem Pokal ausschied.

---

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
14:00

Absteiger Staaken holte am Mittwoch nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt gegen Altglienicke II, will den Schwung nun mitnehmen und gegen Polar Pinguin auf heimischem Platz den ersten Dreier der neuen Saison holen. Auf den warten die Gäste auch noch.

---

