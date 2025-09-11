Berlin-Liga: Mariendorf-Derby, Hohen Neuendorf gegen Vizemeister

Am Wochenende steht der 4. Spieltag der Berlin-Liga an.

Nach den Siegen gegen Staaken und Biesdorf musste sich Türkspor vor dem Pokalwochenende Hohen Neuendorf geschlagen geben. Nun kommt mit den Spandauer Kickers das nächste Spitzenteam. SpaKi ist noch ungeschlagen, holte sieben Punkte aus drei Spielen.

Duell der Aufsteiger. Der SSC Südwest und der TSV Rudow sind neu in der Berlin-Liga, konnten in dieser Spielzeit jeweils eine Partie für sich entscheiden. Wer legt nun mit dem nächsten Dreier nach?

Altglienicke II gab unter der Woche im Nachholer bei Staaken eine 2-Tore-Führung aus der Hand. Im Heimspiel gegen den SC Charlottenburg soll nun der nächste Sieg für die Brunnemann-Truppe folgen. ---

Biesdorf startete mit einem Unentschieden gegen SpaKi in die Saison, verlor anschließend gegen Türkspor und Rudow und steht auf dem letzten Tabellenplatz. Am Wochenende wartet der nächste Brocken, wenn die Füchse am Grabensprung gastieren. ---

Aufsteiger Blau Weiß 90 ist gut in die Saison gestartet, konnte Polar Pinguin und Südwest schlagen. Gegen SpaKi gab es dann einen kleinen Dämpfer. Am Samstag empfangen die Blau-Weißen nun den TSV Mariendorf zum Derby. ---

Hohen Neuendorf ist bisher die Überraschung der Saison. Die Nordberliner konnten alle drei Spiele bisher gewinnen, sind als einziges Team ohne Punktverlust. Nun reist mit dem SFC Stern 1900 der Vorjahres-Vizemeister in die Niederheide. ---

So., 14.09.2025, 12:45 Uhr Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC SV Empor Berlin Empor Berlin 12:45 PUSH

Empor verpatzte den Saisonstart, holte aus den Partien gegen die Füchse, Polar Pinguin und den SCC nur einen Punkt. Die Prenzlberger wollen in Frohnau das Ruder rumreißen, doch der FSC ist mit sieben Punkten und erfolgreichen Pokalpartien sehr gut in die Saison gestartet. ---

Auch Wilmersdorf bleibt bisher hinter den Erwartungen zurück, konnte in der Liga noch keinen Dreier einfahren. Gegner am Sonntag ist der Berliner SC, der nach dem Auftaktsieg gegen Charlottenburg aber auch seit zwei Spielen auf einen Dreier wartet und letzte Woche aus dem Pokal ausschied. ---

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr SC Staaken SC Staaken Polar Pinguin Berlin Pinguin 14:00 PUSH

Absteiger Staaken holte am Mittwoch nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt gegen Altglienicke II, will den Schwung nun mitnehmen und gegen Polar Pinguin auf heimischem Platz den ersten Dreier der neuen Saison holen. Auf den warten die Gäste auch noch.

