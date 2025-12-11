Berlin-Liga: Kellerduelle zum Hinrunden-Abschluss

Am Wochenende steht der Hinrunden-Abschluss der Berlin-Liga an.

Nach zwei Siegen in Folge verlor Rudow zuletzt zwei Mal. Im engen Tabellenkeller sind es trotz Platz elf nur vier Punkte Vorsprung auf Rang 17. Türkspor hingegen hat sich zurück Richtung Spitzengruppe gekämpft, liegt drei Punkte hinter den Füchsen.

Wilmersdorf hat zuletzt zwei Topspiele in Folge verloren, liegt nun fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter. Auch Südwest blieb in den vergangenen beiden Spielen erfolglos, ist weiterhin Letzter und auf Punkte angewiesen.

Der Tabellenführer empfängt am Freitagabend Blau Weiß 90. Spannend dürfte werden, inwieweit der Pokalfight vom Dienstag noch in den Knochen steckt. Die Gäste jedenfalls kommen mit reichlich Selbstvertrauen aus ihrer Ungeschlagen-Serie. ---

Sa., 13.12.2025, 13:30 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 VSG Altglienicke Altglienicke II 13:30 PUSH

Stern 1900 teilte zuletzt vier Mal in Folge die Punkte, hat nun zum Jahresabschluss zwei Topspiele vor der Brust. Altglienicke II lieferte in den vergangenen Wochen durchwachsene Ergebnisse, ist dennoch weiter in Schlagdistanz zur Spitze. ---

Sa., 13.12.2025, 14:00 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin Berliner SC Berliner SC 14:00 PUSH

Empor fuhr am vergangenen Wochenende einen durchaus überraschenden Sieg gegen die zweitplatzierten Spandauer Kickers ein und kletterten aus der Abstiegsregion. Nun kommt der Berliner SC zum 6-Punkte-Spiel in den Jahn-Sportpark. Die beiden Tabellennachbarn sind punktgleich. ---

Die Niederlage der Spandauer Kickers aus der Vorwoche wurde bereits angesprochen. Im Derby gegen Staaken soll nun wieder an die Erfolge gegen Mariendorf und den SCC angeknüpft werden. Staaken ist mit zwei Siegen in Folge zuletzt auf Platz zwölf geklettert. ---

Der SC Charlottenburg hat sich dank des Erfolgs gegen Polar Pinguin am Mittwochabend auf Rang zwei vorgeschoben. Nun kommt Fortuna Biesdorf ins Mommsenstadion. Die Gäste warten seit drei Spielen auf einen Dreier, stehen nur noch dank des besseren Torverhältnisses über dem Strich. ---

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC 14:30 PUSH

Duell der Tabellennachbarn: Mariendorf empfängt Frohnau, der Neunte trifft auf den Achten, wobei die Formkurven kaum unterschiedlicher sein könnten. Mariendorf gewann nur eines der letzten sieben Spiele. Frohnau arbeitete sich in dieser Zeit mit Erfolgen über Altglienicke II, Staaken und Südwest am kommenden Gegner vorbei. ---

Polar Pinguin verlor am Mittwochabend beim SCC, rutschte auf Rang 16 ab. Nun kommt es zum Spieltagsabschluss zum Kellerduell mit Hohen Neuendorf, wenn der 17. an die Markgrafenstraße reist. Lediglich drei Tore trennen die beiden in der Tabelle.

