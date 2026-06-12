 2026-06-11T13:43:19.051Z

Ligavorschau

Berlin-Liga: Heimrecht-Tausch und Fernduell im Abstiegskampf

34. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Olaf Kapell

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Der letzte Spieltag der Berlin-Liga-Saison 25/26 steht an.

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Heute, 19:00 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
19:00live

Die Partie zwischen den Spandauer Kickers und dem SC Charlottenburg eröffnet den letzten Berlin-Liga-Spieltag dieser Saison. Dabei wurde das Heimrecht getauscht, weil das Mommsenstadion wegen Eichenprozessionzsspinnern gesperrt wurde. Sportlich geht es für den SCC noch um Platz drei. SpaKi (9.) kann maximal noch einen Platz klettern.

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Heute, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
19:30live

Für den 1. FC Wilmersdorf ist Platz 6 noch erreichbar. Gegner Biesdorf machte im Nachholspiel unter der Woche den Klassenerhalt fix und kann befreit aufspielen.

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Morgen, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
13:30

Polar Pinguin verabschiedet sich am Samstag nach zwei Jahren aus der Berlin-Liga. Der Vorletzte tritt in Steglitz beim SFC Stern 1900 an, der den dritten Platz verteidigen will.

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Morgen, 14:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
14:00live

Die Begegnung zwischen Blau Weiß 90 und Altglienicke II ist eine der beiden, in denen es noch wirklich um etwas geht. Denn die Gäste müssen Platz 15 verteidigen. Altglienicke steht zwei Punkte vor dem Frohnauer SC, der parallel Hohen Neuendorf empfängt. Blau Weiß ist sicher Zweiter.

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Morgen, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
14:00

Empor hat sich nach starker Rückrunde auf Rang vier hochgearbeitet. Auch Platz drei wäre je nach Ausgang des Stern-Spiels noch drin. Türkspor steht im dichten Gedränge rund um Platz 10.

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Morgen, 14:00 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
14:00live

Das schon angesprochene Spiel zwischen Frohnau und Hohen Neuendorf, in dem der Gastgeber zwingend siegen muss, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Hohen Neuendorf ist gerettet, wird dem Konkurrenten aus dem Norden aber sicher nichts schenken wollen.

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Morgen, 16:00 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
16:00

Für die Füchse steigt am Samstagnachmittag das vorerst letzte Berlin-Liga-Spiel. Die Reinickendorfer stehen längst als Meister fest und spielen in der kommenden Saison in der Oberliga. Aufsteiger Rudow hat eine starke und vor allem sorgenfreie Saison gespielt, ist nun 13.

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So., 14.06.2026, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
13:00

Am Sonntag empfängt der Berliner SC den SC Staaken. Dabei dürften die Hausherren ihren Platz unter den Top 10 schon sicher haben. Für Staaken könnte der Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz durchaus nochmal Ansporn sein.

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So., 14.06.2026, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
14:30

Auch Südwest verabschiedet sich aus der Berlin-Liga. Nach dem Aufstieg im letztjährigen Sommer müssen die Steglitzer, die derzeit Schlusslicht sind, wieder runter. In Mariendorf wartet eine letzte schwere Aufgabe.

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