Berlin-Liga: Heimrecht-Tausch und Fernduell im Abstiegskampf

– Foto: Olaf Kapell

Der letzte Spieltag der Berlin-Liga-Saison 25/26 steht an.

Die Partie zwischen den Spandauer Kickers und dem SC Charlottenburg eröffnet den letzten Berlin-Liga-Spieltag dieser Saison. Dabei wurde das Heimrecht getauscht, weil das Mommsenstadion wegen Eichenprozessionzsspinnern gesperrt wurde. Sportlich geht es für den SCC noch um Platz drei. SpaKi (9.) kann maximal noch einen Platz klettern.

Für den 1. FC Wilmersdorf ist Platz 6 noch erreichbar. Gegner Biesdorf machte im Nachholspiel unter der Woche den Klassenerhalt fix und kann befreit aufspielen.

Polar Pinguin verabschiedet sich am Samstag nach zwei Jahren aus der Berlin-Liga. Der Vorletzte tritt in Steglitz beim SFC Stern 1900 an, der den dritten Platz verteidigen will.

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Die Begegnung zwischen Blau Weiß 90 und Altglienicke II ist eine der beiden, in denen es noch wirklich um etwas geht. Denn die Gäste müssen Platz 15 verteidigen. Altglienicke steht zwei Punkte vor dem Frohnauer SC, der parallel Hohen Neuendorf empfängt. Blau Weiß ist sicher Zweiter. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin Berlin Türkspor Bln Türkspor 14:00 PUSH

Empor hat sich nach starker Rückrunde auf Rang vier hochgearbeitet. Auch Platz drei wäre je nach Ausgang des Stern-Spiels noch drin. Türkspor steht im dichten Gedränge rund um Platz 10. ---

Das schon angesprochene Spiel zwischen Frohnau und Hohen Neuendorf, in dem der Gastgeber zwingend siegen muss, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Hohen Neuendorf ist gerettet, wird dem Konkurrenten aus dem Norden aber sicher nichts schenken wollen. ---

Morgen, 16:00 Uhr Füchse Berlin Füchse Berlin TSV Rudow Berlin TSV Rudow 16:00 PUSH

Für die Füchse steigt am Samstagnachmittag das vorerst letzte Berlin-Liga-Spiel. Die Reinickendorfer stehen längst als Meister fest und spielen in der kommenden Saison in der Oberliga. Aufsteiger Rudow hat eine starke und vor allem sorgenfreie Saison gespielt, ist nun 13. ---

So., 14.06.2026, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC SC Staaken SC Staaken 13:00 PUSH

Am Sonntag empfängt der Berliner SC den SC Staaken. Dabei dürften die Hausherren ihren Platz unter den Top 10 schon sicher haben. Für Staaken könnte der Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz durchaus nochmal Ansporn sein. ---

So., 14.06.2026, 14:30 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 SSC Südwest 1947 SSC Südwest 14:30 PUSH

Auch Südwest verabschiedet sich aus der Berlin-Liga. Nach dem Aufstieg im letztjährigen Sommer müssen die Steglitzer, die derzeit Schlusslicht sind, wieder runter. In Mariendorf wartet eine letzte schwere Aufgabe.

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Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

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