Berlin-Liga: Füchse siegen spät, SCC eindrucksvoll, Südwest punktet

Archiv – Foto: Sascha Gernhardt

Am Wochenende steht der 22. Spieltag der Berlin-Liga an.

Der SC Charlottenburg meldet sich weiter ganz oben an. Gegen die formschwache VSG Altglienicke II brauchte es zwar zunächst ein Eigentor der Regionalliga-Reserve, doch dann legte der SCC selbst nach. Ahmad Selman erhöhte kurz vor der Pause. Eine gute Viertelstunde vor Schluss machten Fatih Kücük und Adrian Droszczak dann per Doppelschlag alles klar. Damit rückt der SCC vorerst auf Rang zwei.

Ganz vorn aber marschieren die Füchse weiter. Dabei sah es lang nicht danach aus. Der VfB Fortuna Biesdorf, der Punkte im Kampf um den Klassenerhalt braucht, hielt die Null bis in die Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, ehe der eingewechselte Karim Abdel-Hamid den Siegtreffer für den Tabellenführer erzielte. ---

Tabellenschlusslicht Südwest bleibt auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen und kommt dennoch nicht vom Fleck. Juan Cernescu brachte die Steglitzer in Rudow in Führung. Die Hausherren glichen nach der Pause zügig aus, Matteo Günther traf zum 1:1-Endstand. ---

Die letzten Wochen des SFC Stern 1900 waren ergebnistechnisch ein Auf und Ab. Hohen Neuendorf hat derweil die letzten drei Partien alle für sich entscheiden und sich dadurch etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen können. ---

Heute, 14:00 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC 14:00 PUSH

Dem SV Empor ist in der Vorwoche ein unheimlich wichtiger Sieg beim Berliner SC gelungen. Nun wollen die Prenzlberger im heimischen Jahn-Sportpark nachlegen. Gegner ist der Frohnauer SC, der in diesem Jahr schon die Füchse schlagen konnte und die Verfolgung der Spitzenteams aufgenommen hat. ---

Wilmersdorf ist Zweiter, hat zuletzt zwei Mal Punkte gegen Schlusslicht Südwest liegen lassen. Gegen den Berliner SC müssen nun wieder drei Zähler her, um an den Füchsen dranzubleiben. Die Gäste sind spätestens seit letzter Woche mitten im Abstiegskampf. ---

Für die Spandauer Kickers läuft es so gar nicht. Die letzten fünf Ligaspiele gingen allesamt verloren, der Rückstand auf die Füchse beträgt nun schon zehn Punkte. Gegen Türkspor soll die Wende her, doch die Gäste sind mittlerweile auf Rang vier geklettert. ---

Derby in Mariendorf! Auch Blau Weiß hat Boden gutgemacht, ist nun Siebter und verfolgt die Top 5. Der TSV liegt nur einen Zähler hinter dem Gegner dieses Wochenendes. ---

Morgen, 15:00 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin SC Staaken SC Staaken 15:00 PUSH

Polar Pinguin steckt tief im Abstiegskampf. Daraus konnte sich der SC Staaken in den letzten Wochen befreien. Das formstärkste Team der Liga hat die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und ist mittlerweile Neunter.

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