 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Berlin-Liga: Füchse empfangen Empor, Nachbarschaftsduell in Mariendorf

18. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende wird der 18. Spieltag der Berlin-Liga nachgeholt.

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Morgen, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
19:00

Wer hätte das gedacht? Wenn der SSC Südwest am Freitagabend Hohen Neuendorf empfängt, treffen zwei der formstärksten Teams der Liga aufeinander. Dennoch stecken beide weiter teils knöcheltief im Abstiegskampf. Südwest ist Tabellenletzter, kämpfte sich zuletzt dank der guten Ergebnisse aber an die Konkurrenz heran. Hohen Neuendorf ist Zwölfter, hat aber auch nur sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16.

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Morgen, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
19:30

Von zwei formstarken Teams zum formschwächsten. Die VSG Altglienicke II rennt der Form aus der Hinrunde hinterher, ist inzwischen auf Platz 14 abgestürzt und kämpft um den Ligaverbleib. Rudow ist ein direkter Konkurrent, liegt einen Platz und zwei Punkte vor der VSG.

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Morgen, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
19:30

Auch Empor steckt im Abstiegskampf, konnte dort zuletzt mit guten Ergebnissen auf sich aufmerksam machen. Nun folgt die vielleicht schwerste Aufgabe der Saison. Der 15. muss in den Fuchsbau zum Tabellenführer. Die Füchse können befreit aufspielen, haben schon zehn Zähler Vorsprung auf die Verfolger. Zudem dürfte die Vertragsverlängerung des Trainers in dieser Woche weiter Auftrieb geben.

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Morgen, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
19:30

Staaken hat sich in beeindruckender Manier aus dem Abstiegskampf befreit und ist bis auf Rang fünf geklettert. Nun gastiert das formstärkste Team der Berlin-Liga am Heckerdamm, trifft im Topspiel auf den Dritten, Berlin Türkspor.

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Sa., 28.03.2026, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
13:30

Zwischen Stern 1900 und Frohnau liegen vier Teams, dennoch trennen beide Mannschaften nur zwei Punkte. Ein richtungsweisendes Spiel für beide, die den Blick nach unten noch nicht ganz verlieren dürfen.

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So., 29.03.2026, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
11:30live

Zurück zum Thema Form. Die suchen die Spandauer Kickers seit Wochen vergeblich. Den letzten Sieg holte SpaKi Anfang Dezember. Für Fortuna Biesdorf waren die letzten Wochen ein Auf und Ab. Auf Rang 16 stehend brauchen die Gäste aber weiter dringend Punkte im Kampf um den Ligaverbleib.

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So., 29.03.2026, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
12:00

Der Berliner SC ist richtig gut unterwegs, konnte sich in den letzten Wochen etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Nun geht es zum SC Charlottenburg, der zwar Zweiter ist, bei zehn Punkten Rückstand auf die Füchse aber wohl auch nicht mehr ganz oben wird angreifen können.

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So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
13:00

Wilmersdorf ist seit drei Spielen sieglos, kassierte dabei mit neun Gegentoren deutlich zu viel. Nun kommt der TSV Mariendorf in den Volkspark und könnte mit einem Auswärtssieg am Gegner vorbei Richtung Top 5 springen.

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So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
14:00

Polar Pinguin musste die letzten Wochen mit ansehen, wie ein Konkurrent nach dem anderen im Abstiegskampf Punkte holt. Dennoch sind es nur vier Zähler Rückstand aufs rettende Ufer. Alles noch drin, doch es braucht ein Erfolgserlebnis. Vielleicht gelingt das im Derby gegen Blau Weiß 90.

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