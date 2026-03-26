Berlin-Liga: Füchse empfangen Empor, Nachbarschaftsduell in Mariendorf

– Foto: Frank Arlinghaus

Wer hätte das gedacht? Wenn der SSC Südwest am Freitagabend Hohen Neuendorf empfängt, treffen zwei der formstärksten Teams der Liga aufeinander. Dennoch stecken beide weiter teils knöcheltief im Abstiegskampf. Südwest ist Tabellenletzter, kämpfte sich zuletzt dank der guten Ergebnisse aber an die Konkurrenz heran. Hohen Neuendorf ist Zwölfter, hat aber auch nur sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16.

Morgen, 19:30 Uhr TSV Rudow Berlin TSV Rudow VSG Altglienicke Altglienicke II 19:30 PUSH

Von zwei formstarken Teams zum formschwächsten. Die VSG Altglienicke II rennt der Form aus der Hinrunde hinterher, ist inzwischen auf Platz 14 abgestürzt und kämpft um den Ligaverbleib. Rudow ist ein direkter Konkurrent, liegt einen Platz und zwei Punkte vor der VSG. ---

Morgen, 19:30 Uhr Füchse Berlin Füchse Berlin SV Empor Berlin Empor Berlin 19:30 PUSH

Auch Empor steckt im Abstiegskampf, konnte dort zuletzt mit guten Ergebnissen auf sich aufmerksam machen. Nun folgt die vielleicht schwerste Aufgabe der Saison. Der 15. muss in den Fuchsbau zum Tabellenführer. Die Füchse können befreit aufspielen, haben schon zehn Zähler Vorsprung auf die Verfolger. Zudem dürfte die Vertragsverlängerung des Trainers in dieser Woche weiter Auftrieb geben. ---

Morgen, 19:30 Uhr Berlin Türkspor Bln Türkspor SC Staaken SC Staaken 19:30 PUSH

Staaken hat sich in beeindruckender Manier aus dem Abstiegskampf befreit und ist bis auf Rang fünf geklettert. Nun gastiert das formstärkste Team der Berlin-Liga am Heckerdamm, trifft im Topspiel auf den Dritten, Berlin Türkspor. ---

Sa., 28.03.2026, 13:30 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC 13:30 PUSH

Zwischen Stern 1900 und Frohnau liegen vier Teams, dennoch trennen beide Mannschaften nur zwei Punkte. Ein richtungsweisendes Spiel für beide, die den Blick nach unten noch nicht ganz verlieren dürfen. ---

Zurück zum Thema Form. Die suchen die Spandauer Kickers seit Wochen vergeblich. Den letzten Sieg holte SpaKi Anfang Dezember. Für Fortuna Biesdorf waren die letzten Wochen ein Auf und Ab. Auf Rang 16 stehend brauchen die Gäste aber weiter dringend Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. ---

Der Berliner SC ist richtig gut unterwegs, konnte sich in den letzten Wochen etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Nun geht es zum SC Charlottenburg, der zwar Zweiter ist, bei zehn Punkten Rückstand auf die Füchse aber wohl auch nicht mehr ganz oben wird angreifen können. ---

Wilmersdorf ist seit drei Spielen sieglos, kassierte dabei mit neun Gegentoren deutlich zu viel. Nun kommt der TSV Mariendorf in den Volkspark und könnte mit einem Auswärtssieg am Gegner vorbei Richtung Top 5 springen. ---

Polar Pinguin musste die letzten Wochen mit ansehen, wie ein Konkurrent nach dem anderen im Abstiegskampf Punkte holt. Dennoch sind es nur vier Zähler Rückstand aufs rettende Ufer. Alles noch drin, doch es braucht ein Erfolgserlebnis. Vielleicht gelingt das im Derby gegen Blau Weiß 90. ---

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