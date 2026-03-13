 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Berlin-Liga: Fuchsjagd, Derby in Mariendorf, SpaKi sucht Form

22. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 22. Spieltag der Berlin-Liga an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Heute, 19:15 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
19:15

Wenn der SC Charlottenburg am Freitagabend die VSG Altglienicke II empfängt, treffen zwei Mannschaften mit völlig unterschiedlicher Form aufeinander. Der SCC hat seinen Platz in der Spitzengruppe festigen können, ist Dritter, während Altglienicke II als zweitschwächstes Team der Formtabelle zuletzt bis auf Rang elf abgerutscht ist.

---

Heute, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
19:30

Die Füchse grüßen weiter von der Tabellenspitze und das auch sicher nach dem Spiel, denn der Vorsprung auf Wilmersdorf (Zweiter) beträgt sechs Punkte. Mission gegen Biesdorf dürfte also lauten, den Vorsprung zu behalten oder bei Patzern der Konkurrenz gar auszubauen. Biesdorf ist 16., braucht dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

---

Heute, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
19:30

Der SSC Südwest hat sich zuletzt ordentlich gefangen, ist seit drei Spielen ungeschlagen. Dennoch hat der Tabellenletzte weiter sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und muss in Rudow nachlegen. Der TSV will nicht noch tiefer in den Keller gezogen werden.

---

Morgen, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
13:30

Die letzten Wochen des SFC Stern 1900 waren ergebnistechnisch ein Auf und Ab. Hohen Neuendorf hat derweil die letzten drei Partien alle für sich entscheiden und sich dadurch etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen können.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
14:00

Dem SV Empor ist in der Vorwoche ein unheimlich wichtiger Sieg beim Berliner SC gelungen. Nun wollen die Prenzlberger im heimischen Jahn-Sportpark nachlegen. Gegner ist der Frohnauer SC, der in diesem Jahr schon die Füchse schlagen konnte und die Verfolgung der Spitzenteams aufgenommen hat.

---

So., 15.03.2026, 10:00 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
10:00live

Wilmersdorf ist Zweiter, hat zuletzt zwei Mal Punkte gegen Schlusslicht Südwest liegen lassen. Gegen den Berliner SC müssen nun wieder drei Zähler her, um an den Füchsen dranzubleiben. Die Gäste sind spätestens seit letzter Woche mitten im Abstiegskampf.

---

So., 15.03.2026, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
11:30live

Für die Spandauer Kickers läuft es so gar nicht. Die letzten fünf Ligaspiele gingen allesamt verloren, der Rückstand auf die Füchse beträgt nun schon zehn Punkte. Gegen Türkspor soll die Wende her, doch die Gäste sind mittlerweile auf Rang vier geklettert.

---

So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
14:30

Derby in Mariendorf! Auch Blau Weiß hat Boden gutgemacht, ist nun Siebter und verfolgt die Top 5. Der TSV liegt nur einen Zähler hinter dem Gegner dieses Wochenendes.

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
15:00

Polar Pinguin steckt tief im Abstiegskampf. Daraus konnte sich der SC Staaken in den letzten Wochen befreien. Das formstärkste Team der Liga hat die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und ist mittlerweile Neunter.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login