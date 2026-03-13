Berlin-Liga: Fuchsjagd, Derby in Mariendorf, SpaKi sucht Form

– Foto: Frank Arlinghaus

Wenn der SC Charlottenburg am Freitagabend die VSG Altglienicke II empfängt, treffen zwei Mannschaften mit völlig unterschiedlicher Form aufeinander. Der SCC hat seinen Platz in der Spitzengruppe festigen können, ist Dritter, während Altglienicke II als zweitschwächstes Team der Formtabelle zuletzt bis auf Rang elf abgerutscht ist.

Die Füchse grüßen weiter von der Tabellenspitze und das auch sicher nach dem Spiel, denn der Vorsprung auf Wilmersdorf (Zweiter) beträgt sechs Punkte. Mission gegen Biesdorf dürfte also lauten, den Vorsprung zu behalten oder bei Patzern der Konkurrenz gar auszubauen. Biesdorf ist 16., braucht dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. ---

Heute, 19:30 Uhr TSV Rudow Berlin TSV Rudow SSC Südwest 1947 SSC Südwest 19:30 PUSH

Der SSC Südwest hat sich zuletzt ordentlich gefangen, ist seit drei Spielen ungeschlagen. Dennoch hat der Tabellenletzte weiter sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und muss in Rudow nachlegen. Der TSV will nicht noch tiefer in den Keller gezogen werden. ---

Die letzten Wochen des SFC Stern 1900 waren ergebnistechnisch ein Auf und Ab. Hohen Neuendorf hat derweil die letzten drei Partien alle für sich entscheiden und sich dadurch etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen können. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC 14:00 PUSH

Dem SV Empor ist in der Vorwoche ein unheimlich wichtiger Sieg beim Berliner SC gelungen. Nun wollen die Prenzlberger im heimischen Jahn-Sportpark nachlegen. Gegner ist der Frohnauer SC, der in diesem Jahr schon die Füchse schlagen konnte und die Verfolgung der Spitzenteams aufgenommen hat. ---

Wilmersdorf ist Zweiter, hat zuletzt zwei Mal Punkte gegen Schlusslicht Südwest liegen lassen. Gegen den Berliner SC müssen nun wieder drei Zähler her, um an den Füchsen dranzubleiben. Die Gäste sind spätestens seit letzter Woche mitten im Abstiegskampf. ---

Für die Spandauer Kickers läuft es so gar nicht. Die letzten fünf Ligaspiele gingen allesamt verloren, der Rückstand auf die Füchse beträgt nun schon zehn Punkte. Gegen Türkspor soll die Wende her, doch die Gäste sind mittlerweile auf Rang vier geklettert. ---

Derby in Mariendorf! Auch Blau Weiß hat Boden gutgemacht, ist nun Siebter und verfolgt die Top 5. Der TSV liegt nur einen Zähler hinter dem Gegner dieses Wochenendes. ---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin SC Staaken SC Staaken 15:00 PUSH

Polar Pinguin steckt tief im Abstiegskampf. Daraus konnte sich der SC Staaken in den letzten Wochen befreien. Das formstärkste Team der Liga hat die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und ist mittlerweile Neunter.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

