Berlin-Liga: Frohnau schießt Empor ab, Staaken weiter sieglos

Im Spitzenspiel der Berlin-Liga hat Türkspor zu Hause gegen die Spandauer Kickers verloren. Lang blieb die Partie torlos, ehe Sefa Kahraman nach Notbremse in der 75. Minute vom Platz flog. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Okan Tastan zum 0:1. Bätge ahnte die Ecke, war aber machtlos. In den Schlussminuten machte Tchanawe Tunde Kris-Walick Odoubiyi Cocou per Schlenzer von der Strafraumkante den Deckel drauf. SpaKi bleibt ungeschlagen, übernimmt vorerst die Tabellenführung, während Türkspor zum zweiten Mal in Folge verliert.

Im Duell der Aufsteiger brachte Ahmad Nassri den SSC Südwest in der 56. Minute in Führung. Diese hielt bis in die Schlussviertelstunde, ehe Merdan Baba die Partie per Doppelpack in der 78. sowie 84. Minute für den TSV Rudow drehte.

Nachdem Altglienicke II unter der Woche noch eine Führung aus der Hand gab, drehte die Brunnemann-Elf am Samstag das Spiel gegen den SC Charlottenburg. Janos Löbe brachte die Gäste zu Beginn der zweiten Halbzeit in Führung. Steve Klamkowski drehte die Partie innerhalb von fünf Minuten per Doppelpack, ehe Emir Bakal das 3:1 nachlegte. ---

Biesdorf holte am ersten Spieltag einen Punkt, ist seitdem aber ohne Erfolg. Auch im Heimspiel gegen die Füchse verliert die Fortuna. Dabei war die Partie lange offen. Bis weit in die zweite Hälfte stand es 0:0. In der 70. Minute brachte Bedirhan Sivaci die Reinickendorfer schließlich in Führung, vier Minuten später legte Furkan Yildirim nach. Victor Sunday und Kaan Tüysüz schraubten das Ergebnis in den Schlussminuten weiter in die Höhe. ---

Im Mariendorf-Derby brachte Jannis Krieger den TSV früh in Führung. Darryl Geurts brauchte nicht lang für die Antwort der Hausherren, glich noch vor der 15. Minute aus. Im zweiten Durchgang trafen dann Benjamin Tutic und Abdulkarim Mechlaoui innerhalb weniger Augenblicke für die Gäste. Blau Weiß gab sich nicht auf. Fynn Rocktäschel verkürzte in der 86. Minute, ehe Florian Kohls in der Nachspielzeit gar noch zum Ausgleich traf. ---

Hohen Neuendorf ist bisher die Überraschung der Saison. Die Nordberliner gingen als einziges Team ohne Punktverlust in diesen Spieltag. Zwar konnte die Siegesserie im Heimspiel gegen Stern 1900 nicht fortgesetzt werden, doch Blau-Weiß bleibt ungeschlagen. Martin Urbanski und Daniel Chukwu glichen jeweils eine Führung der Steglitzer - Torschützen waren Jordan Thurau und Luca Rohr - aus und erspielten ihrem Team ein Unentschieden. ---

Der Frohnauer SC hat den SV Empor am Sonntag regelrecht abgeschossen. Buba Ceesay brachte die Hausherren nach einer Viertelstunde in Führung, kurz darauf legte Rangga-Iskandar Musiol nach. Noch vor der Pause schraubten Isaac Manu Kyere und erneut Musiol das Ergebnis auf 4:0 hoch. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Luis Seiffert das 5:0, ehe Empors Luis Ploschenz traf. In den Schlussminuten trafen Philipp Walter und Kyere zum 7:1-Endstand. ---

Die Partie zwischen dem Berliner SC und Wilmersdorf lieferte deutlich weniger Spektakel und Tore. Nii Bruce Weber erzielte in der 14. Minute das Tor des Tages und bescherte seinem Team damit den ersten Dreier der neuen Saison. ---

Staaken kommt nach wie vor nicht in Tritt. Der Oberliga-Absteiger ging gegen Polar Pinguin zwar durch Kevin Flemming in Führung, doch die Gäste aus Mariendorf drehten die Partie mit je einem Treffer kurz vor und nach der Halbzeitpause. James Ifeanyichukwu Ndubueze legte nach einer knappen Stunde mit seinem zweiten Treffer nach. Erhan Bahceci konnte für Staaken zwar noch verkürzen, doch tief in der Nachspielzeit machte Said Abasi den Deckel drauf.

