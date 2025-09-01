 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
– Foto: Ralf Seedorff

Berlin-Liga: Frohnau gewinnt auswärts, Blau Weiß 90 unterliegt SpaKi

3. Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 3. Spieltag der Berlin-Liga an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Fr., 29.08.2025, 18:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
1
2
Abpfiff

Rudow hat den ersten Sieg der neuen Saison einfahren können. Der Aufsteiger setzte sich am Freitagabend am Biesdorfer Grabensprung mit 1:2 durch. Dabei traf Melih Hortum in der 2. sowie der 70. Spielminute jeweils vom Elfmeterpunkt. Alex Steinkes Anschlusstreffer für die Hausherren kam zu spät.

---

Fr., 29.08.2025, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
1
0
Abpfiff

Mit dem SSC Südwest hat der nächste Aufsteiger gesiegt. Aufstiegsheld Juan Cernescu schoss in der 5. Minute das Tor des Tages. Anschließend profitierten die Steglitzer auch von einem Platzverweis für Altglienickes Steve Klamkowski nach etwa einer halben Stunde.

---

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
0
0
Abpfiff

Wilmersdorf und Staaken trennten sich am Freitagabend torlos. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging vor den Toren recht wenig. Im zweiten Durchgang war Staaken dann zunächst das bessere Team, doch in der 70. Minute flog Philippe Daniel Tchienguin Touko mit rot vom Platz. Anschließend kam Wilmersdorf in Überzahl zu Chancen, nutzte diese aber nicht.

---

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
2
4
Abpfiff

Im Topspiel der bisher noch ungeschlagenen Teams hat Hohen Neuendorf bei Türkspor gewonnen. Jean-Marc Soine brachte sein Team im ersten Durchgang per Hattrick auf die Siegerstraße. Süleyman Kapan verkürzte in der zweiten Halbzeit zunächst, ehe Sebastian Wolf den Deckel draufmachte. Emre Turan betrieb in der Nachspielzeit noch etwas Ergebniskosmetik.

---

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
0
2
Abpfiff

Die Füchse sind mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt in die neue Saison gestartet, doch am Freitagabend gab es einen Dämpfer. Im heimischen Fuchsbau gerieten die Reinickendorfer schon nach wenigen Sekunden in Rückstand. Mariendorfs Torschütze Mehmet-Can Senocak erzielte in der 83. Minute auch noch das 0:2 und lies die Gäste jubeln.

---

Sa., 30.08.2025, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
0
0

Nach dem Dreier gegen Mariendorf unter der Woche hat Stern 1900 am Samstag den nächsten Punkt geholt. Die Partie gegen den Berliner SC, der zuvor ebenfalls ein Spiel gewann, endete torlos.

---

Gestern, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
2
1
Abpfiff

Aufsteiger Blau Weiß 90 hat den dritten Sieg im dritten Spiel verpasst. Im Spitzenspiel bei den Spandauer Kickers geriet das als Tabellenführer in den Spieltag gestartete Team kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit in Rückstand. Khasan Dzhaukhar traf für SpaKi. Okan Tastan legte in der 72. Minute nach. Zwar konnte BW durch Nils Köhne wenige Minuten später verkürzen, für Punkte reichte es jedoch nicht mehr.

---

Gestern, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
2
1
Abpfiff

Quentin Albrecht trifft weiter, doch Empor siegt erneut nicht. Der Toptorjäger der Gäste brachte die Prenzlberger per Strafstoß früh in Führung, ehe Patrick Maykowski nach etwas mehr als einer halben Stunde für den SCC ausglich. Im zweiten Durchgang erzielte Kingsley Chigozie Onyemaobi schließlich den Siegtreffer für die Hausherren und sicherte den Charlottenburgern den ersten Saisonsieg.

---

Gestern, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
1
2

Polar Pinguin ging mit breiter Brust ins Wochenende, schließlich hat sich das 3:3 gegen Empor wie ein Sieg angefühlt. Doch schon nach wenigen Sekunden gingen die Gäste vom Frohnauer SC durch Lasse Eickhoff in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von James Ifeanyichukwu Ndubueze schoss Rangga-Iskandar Musiol sein Team in der 78. Minute zum Auswärtssieg.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 01.9.2025, 06:30 Uhr
serAutor