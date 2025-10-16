Berlin-Liga: Fernduell um die Spitze, Empor unter Druck

Der TSV Rudow will seinen kleinen Aufwärtstrend der letzten Wochen im Heimspiel gegen Stern 1900 fortsetzen. Doch die Gäste sind eines der formstärksten Teams der Liga, haben seit fast zwei Monaten kein Ligaspiel mehr verloren und können über Nacht auf Platz eins springen.

Unterschiedliche Vorzeichen vor dem Duell des SSC Südwest gegen den SC Charlottenburg. Während die Steglitzer als Tabellenletzter seit fünf Spielen auf einen Sieg warten, konnte der SCC mit drei Dreiern in den letzten vier Spielen zuletzt aus dem Tabellenkeller auf Rang acht klettern.

Morgen, 19:30 Uhr Berlin Türkspor Bln Türkspor Füchse Berlin Füchse Berlin 19:30 PUSH

Türkspor wurde nach ordentlichem Saisonstart zuletzt bis auf Rang 15 durchgereicht, steht im Heimspiel gegen die Füchse durchaus schon unter Druck. Die Reinickendorfer haben zuletzt ihre kleine Durststrecke im Nachholspiel gegen Altglienicke II beenden können. Im Pokal mühten sich die Füchse in der Vorwoche in die nächste Runde. ---

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II Berliner SC Berliner SC 14:00 PUSH

Der Tabellenführer, die VSG Altglienicke II, empfängt am Samstag den Berliner SC. Die Gäste von der Hubertusallee verloren zuletzt zwei wichtige Spiel gegen Biesdorf und Polar Pinguin, stehen nur zwei Punkte über dem Strich. ---

Mit drei Siegen in Folge ist Fortuna Biesdorf zuletzt in der Saison angekommen und bis auf Rang elf geklettert. Nun kommt der Frohnauer SC an den Grabensprung. Die Nordberliner haben eine englische Woche in den Knochen, verloren im Pokal gegen Inter und am Dienstag gegen SpaKi 0:3. ---

Blau Weiß 90 musste zuletzt ordentlich federn lassen, fand keine Konstanz in den Ergebnissen. Nun kommt ausgerechnet das formstärkste Team der Liga in die Rathausstraße. Wilmersdorf ist seit sechs Spielen ungeschlagen, gewann vier dieser sechs Partien und arbeitete sich nach durchwachsenem Saisonstart auf Platz zwei vor. ---

Die Spandauer Kickers sammelten unter der Woche reichlich Selbstvertrauen, gewannen nach über sieben Jahren erstmals wieder in Frohnau. Der Lohn: Platz vier mit nur einem Zähler Rückstand auf den Tabellenführer. Beim Gegner Polar Pinguin ging es die letzten Wochen auf und ab. Den Siegen gegen Staaken und Südwest folgten jeweils Niederlagen. In der Vorwoche sammelte man beim Berliner SC dann wieder wichtige Zähler. ---

Hohen Neuendorf war zu Saisonbeginn das Team der Stunde, grüßte zwischenzeitlich überraschend von ganz oben. Nun warten die Blau-Weißen seit fünf Spielen auf den nächsten Dreier, sind nur noch Neunter. Bei Empor läuft es seit Saisonbeginn schlecht. Nur vier Punkte stehen bisher zu Buche. ---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SC Staaken SC Staaken TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 15:00 PUSH

Staaken konnte nach dem Trainerwechsel zwei der letzten drei Spiele gewinnen, schlug unter anderem die Füchse. Dennoch steckt der Oberliga-Absteiger weiter tief unten drin. Am Sonntag reist der TSV Mariendorf an, der sich zuletzt in guter Form präsentierte, lediglich gegen Tabellenführer Altglienicke II verlor.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login