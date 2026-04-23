Berlin-Liga: Fabian Graupner tippt den 27.Spieltag

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 27.Spieltag tippt Fabian Graupner von BW Hohen Neuendorf
SSC Südwest 1947 - SFC Stern 1900
Ausgeglichenes Spiel
⚽ mein Tipp: 2:2
TSV Rudow Berlin - Polar Pinguin Berlin
Rudow gewinnt knapp gegen gute Pinguine
⚽ mein Tipp: 3:2
Berlin Türkspor - SC Charlottenburg
Bei Türkspor immer unangenehm.
⚽ mein Tipp: 3:1
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Frohnauer SC 1946
Blau Weiß zuhause zu stark für Frohnau
⚽ mein Tipp: 3:0
VfB Fortuna Biesdorf - Berliner SC
Spiel auf Augenhöhe mit ein bisschen mehr Glück für den BSC
⚽ mein Tipp: 2:3
VSG Altglienicke II - SV Empor Berlin
Empor mit viel Rückenwind aus dem letzten Spiel schlägt Altglienicke
⚽ mein Tipp: 1:3
FSV Spandauer Kickers - 1. FC Wilmersdorf
Wilmersdorf gewinnt und rutscht auf Platz 2
⚽ mein Tipp: 1:3
SV BW Hohen Neuendorf - TSV Mariendorf 1897
Dreckiges Spiel in der Niederheide mit dem besseren Ende für uns
⚽ mein Tipp: 3:1
SC Staaken - Füchse Berlin
Füchse lässt nach langer Zeit Punkte liegen, Staaken zuhause sehr stark.
⚽ mein Tipp: 2:2
Tippexperte Fabian Graupner wird beim 1.FC Union ausgebildet
Trotz seiner jungen Jahre hat Graupner Erfahrung im Herrenfussball gemacht beim Berlin-Ligsten TSV Mariendorf (2022-2023) und Oberligisten Tennis Borussia (2023-2025). Von dort wechselt der 22-jährige Abwehrspieler zum Berlinligisten Hohen Neuendorf