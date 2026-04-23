Berlin-Liga: Fabian Graupner tippt den 27.Spieltag

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 27.Spieltag tippt Fabian Graupner von BW Hohen Neuendorf

TSV Rudow Berlin - Polar Pinguin Berlin Rudow gewinnt knapp gegen gute Pinguine ⚽ mein Tipp: 3:2

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Frohnauer SC 1946 Blau Weiß zuhause zu stark für Frohnau ⚽ mein Tipp: 3:0

Berlin Türkspor - SC Charlottenburg Bei Türkspor immer unangenehm. ⚽ mein Tipp: 3:1

VfB Fortuna Biesdorf - Berliner SC

Spiel auf Augenhöhe mit ein bisschen mehr Glück für den BSC

⚽ mein Tipp: 2:3

VSG Altglienicke II - SV Empor Berlin

Empor mit viel Rückenwind aus dem letzten Spiel schlägt Altglienicke

⚽ mein Tipp: 1:3

FSV Spandauer Kickers - 1. FC Wilmersdorf

Wilmersdorf gewinnt und rutscht auf Platz 2

⚽ mein Tipp: 1:3

SV BW Hohen Neuendorf - TSV Mariendorf 1897

Dreckiges Spiel in der Niederheide mit dem besseren Ende für uns

⚽ mein Tipp: 3:1

SC Staaken - Füchse Berlin

Füchse lässt nach langer Zeit Punkte liegen, Staaken zuhause sehr stark.

⚽ mein Tipp: 2:2