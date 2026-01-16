Berlin-Liga-Erfahrung für den BFC Meteor

News vom Weddinger Traditionsverein: Der zweite Transfer für die Rückrunde ist veröffentlicht. FuPa Berlin fragt beim Geschäftsführer Adel Ghazi nach
Am 06.02 soll das Topspiel (Nachholbegegnung vom 11.Spieltag) stattfinden:
Der BFC Meteor verpflichtet Mittelfeldspieler Ahmed Omairat. Der 23-Jährige soll mit seinen Einsätzen dafür sorgen, dass der aktuelle Tabellenführer der Landesliga-Staffel 2 in der kommenden Saison in der höchsten Berliner Klasse spielt. Die Weddinger scheiterten in der vergangenen Saison in zwei Berlin-Liga-Relegationsspielen gegen den SSC Südwest. Omairat kennt die Berlin-Liga gut aus seiner Zeit beim BFC Preussen, SD Croatia und Blau-Weiß 90 Berlin. Insgesamt kommt er auf fast fünfzig Einsätze in der höchsten Spreeklasse. Ausgebildet wird Omairat unter anderem beim BFC Dynamo.
Meteor-Geschäftsführer Adel Ghazi gegenüber FuPa Berlin:
„Wir denken, dass die Winterneuzugänge uns sportlich weiterbringen werden. Ich denke, beide (Ali und Omairat) passen sehr gut zu uns. Was den Aufstieg angeht: Wir konnten bislang nicht einmal aufgrund von Verletzungen aus dem Vollen schöpfen. Spieler kommen zur Rückrunde zurück. Dadurch wird der Kader breiter.“
