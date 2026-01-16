 2026-01-15T09:41:53.693Z

Transfers
Ahmed Omairat für BW 90 re in Aktion
Ahmed Omairat für BW 90 re in Aktion – Foto: Frank Arlinghaus

Berlin-Liga-Erfahrung für den BFC Meteor

Landesliga-Staffel 2: Tabellenführer veröffentlicht Winter-Neuzugang Nummer zwei

Verlinkte Inhalte

Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

News vom Weddinger Traditionsverein: Der zweite Transfer für die Rückrunde ist veröffentlicht. FuPa Berlin fragt beim Geschäftsführer Adel Ghazi nach

Am 06.02 soll das Topspiel (Nachholbegegnung vom 11.Spieltag) stattfinden:

Fr., 06.02.2026, 19:45 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
19:45live

Der BFC Meteor verpflichtet Mittelfeldspieler Ahmed Omairat. Der 23-Jährige soll mit seinen Einsätzen dafür sorgen, dass der aktuelle Tabellenführer der Landesliga-Staffel 2 in der kommenden Saison in der höchsten Berliner Klasse spielt. Die Weddinger scheiterten in der vergangenen Saison in zwei Berlin-Liga-Relegationsspielen gegen den SSC Südwest. Omairat kennt die Berlin-Liga gut aus seiner Zeit beim BFC Preussen, SD Croatia und Blau-Weiß 90 Berlin. Insgesamt kommt er auf fast fünfzig Einsätze in der höchsten Spreeklasse. Ausgebildet wird Omairat unter anderem beim BFC Dynamo.

Ihr wollt alles über den zweiten Winter-Transfer Ahmed Omairat wissen?

FuPa Berlin berichtet über den ersten Winter-Transfer vom BFC Meteor hier

Meteor-Geschäftsführer Adel Ghazi gegenüber FuPa Berlin:

„Wir denken, dass die Winterneuzugänge uns sportlich weiterbringen werden. Ich denke, beide (Ali und Omairat) passen sehr gut zu uns. Was den Aufstieg angeht: Wir konnten bislang nicht einmal aufgrund von Verletzungen aus dem Vollen schöpfen. Spieler kommen zur Rückrunde zurück. Dadurch wird der Kader breiter.“

___________________________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Landesliga-Staffel 2

Aufrufe: 016.1.2026, 14:48 Uhr
farAutor