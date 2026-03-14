Berlin-Liga: Empor siegt spät deutlich, zwei Platzverweise in Steglitz

Archiv – Foto: Sebastian Räppold

Der SC Charlottenburg meldet sich weiter ganz oben an. Gegen die formschwache VSG Altglienicke II brauchte es zwar zunächst ein Eigentor der Regionalliga-Reserve, doch dann legte der SCC selbst nach. Ahmad Selman erhöhte kurz vor der Pause. Eine gute Viertelstunde vor Schluss machten Fatih Kücük und Adrian Droszczak dann per Doppelschlag alles klar. Damit rückt der SCC vorerst auf Rang zwei.

Ganz vorn aber marschieren die Füchse weiter. Dabei sah es lang nicht danach aus. Der VfB Fortuna Biesdorf, der Punkte im Kampf um den Klassenerhalt braucht, hielt die Null bis in die Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, ehe der eingewechselte Karim Abdel-Hamid den Siegtreffer für den Tabellenführer erzielte. ---

Tabellenschlusslicht Südwest bleibt auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen und kommt dennoch nicht vom Fleck. Juan Cernescu brachte die Steglitzer in Rudow in Führung. Die Hausherren glichen nach der Pause zügig aus, Matteo Günther traf zum 1:1-Endstand. ---

Nach drei Siegen in Folge ist Hohen Neuendorfs Serie am Samstag in Steglitz gerissen. Dabei gingen die Gäste zunächst noch in Führung. Leandro Röttgen erzielte das 0:1. Direkt nach dem Seitenwechsel glich Stern dann durch Hamid Sen aus. Etwa zehn Minuten später drehte Oliver Gantzberg die Partie schließlich. Hintenraus wurde es nochmal hitzig. Tim Niederau (Hohen Neuendorf) sah nach Foulspiel gelb-rot. Daraufhin stürmte Stern-Torwart Elias Fürstenau zu ihm, schubste den Gegner und flog dafür mit rot vom Platz. ---

Nach dem Sieg beim Berliner SC konnte der SV Empor an diesem Wochenende nachlegen. Nach einer intensiven, aber torlosen ersten Halbzeit brachte Max Zander die Hausherren nach etwa einer Stunde per direkt verwandeltem Freistoß in Führung. In der 80. Minute legte Quentin Albrecht nach. Anschließend ergab sich der Frohnauer SC mehr oder weniger. Nach Foulspiel erhöhte Niklas Grahl-Störig per Elfmeter für Empor, ehe Timon Hätscher den 4:0-Endstand herstellte. ---

Wilmersdorf ist Zweiter, hat zuletzt zwei Mal Punkte gegen Schlusslicht Südwest liegen lassen. Gegen den Berliner SC müssen nun wieder drei Zähler her, um an den Füchsen dranzubleiben. Die Gäste sind spätestens seit letzter Woche mitten im Abstiegskampf. ---

Für die Spandauer Kickers läuft es so gar nicht. Die letzten fünf Ligaspiele gingen allesamt verloren, der Rückstand auf die Füchse beträgt nun schon zehn Punkte. Gegen Türkspor soll die Wende her, doch die Gäste sind mittlerweile auf Rang vier geklettert. ---

Derby in Mariendorf! Auch Blau Weiß hat Boden gutgemacht, ist nun Siebter und verfolgt die Top 5. Der TSV liegt nur einen Zähler hinter dem Gegner dieses Wochenendes. ---

Morgen, 15:00 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin SC Staaken SC Staaken 15:00 PUSH

Polar Pinguin steckt tief im Abstiegskampf. Daraus konnte sich der SC Staaken in den letzten Wochen befreien. Das formstärkste Team der Liga hat die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und ist mittlerweile Neunter.

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