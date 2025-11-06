Berlin-Liga: Empor empfängt Staaken zum Kellerduell, SpaKi im Topspiel

Die Füchse haben sich von der 6:0-Pleite gegen Türkspor erholen können und sind mit den Siegen gegen den BSC und den FSC auf Rang drei gesprungen. Mit einem Erfolg gegen Südwest winkt zumindest über Nacht die Tabellenführung. Südwest braucht dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Wilmersdorf zeigte sich in den letzten Wochen äußerst formstark, verlor in der Vorwoche aber durchaus überraschend beim Kellerkind Empor und rutsche auf Rang fünf ab. Polar Pinguin musste im ersten Spiel nach dem Trainerabgang eine herbe 7:1-Klatsche bei Altglienicke II einstecken und dürfte auf eine Reaktion aus sein.

Im dritten Spiel des Freitagabends empfängt der SC Charlottenburg als Überraschungsteam der bisherigen Saison den Aufsteiger TSV Rudow. Der SCC spielt ganz oben mit, liegt nur drei Punkte hinter Spitzenreiter SpaKi und ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Rudow spielt bis hierhin eine gute Saison, verlor zuletzt aber gegen Staaken. ---

Blau Weiß ist in den letzten Wochen ordentlich abgerutscht, steht lediglich einen Zähler vor den Abstiegsrängen. Gegner Biesdorf ist in Reichweite, hat auch nur einen Punkt mehr auf dem Konto. Für beide geht es also um wichtige Punkte im Tabellenkeller. ---

Anders sieht die Lage beim Spiel Stern 1900 gegen die Spandauer Kickers aus. Die Gäste wollen ihren Spitzenplatz verteidigen, während Stern dem Gegner mit einem Dreier wieder auf die Pelle rücken könnte. ---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin SC Staaken SC Staaken 14:00 PUSH

DAS Kellerduell des Wochenendes findet im Jahn-Sportpark statt, wenn Empor und Staaken aufeinandertreffen. Es ist das Duell des 17. gegen den 16., beide Teams sind punktgleich und konnten vergangene Woche ihre Partien gewinnen. Die Ausgangslage verspricht ein packendes Spiel. ---

So., 09.11.2025, 12:45 Uhr Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC VSG Altglienicke Altglienicke II 12:45 PUSH

Die VSG Altglienicke II ist derzeit SpaKi-Verfolger Nummer eins, ist am Sonntag in Frohnau gefordert. Der FSC will nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Charlottenburg und die Füchse wieder punkten. ---

Der Berliner SC und Hohen Neuendorf müssen den Blick nach unten richten. Auf Rang 15 bzw. 13 liegend ist der Abstand nach ganz unten in den vergangenen Wochen geschmolzen, beide Teams wollen sich am Sonntagnachmittag zumindest etwas befreien. ---

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 Berlin Türkspor Bln Türkspor 14:00 PUSH

Mariendorf spielte zuletzt zwei Mal unentschieden in Folge, bekommt es nun im Volkspark mit Türkspor zu tun. Die Gäste haben zwei der letzten drei Partien gewinnen können und das auch jeweils eindrucksvoll: 6:0 gegen die Füchse, 8:1 gegen Südwest. Fallen am Sonntag wieder viele Tore?

