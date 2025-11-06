 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Berlin-Liga: Empor empfängt Staaken zum Kellerduell, SpaKi im Topspiel

12. Spieltag im Überblick

Am Wochenende steht der 12. Spieltag der Berlin-Liga an.

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
19:30

Wilmersdorf zeigte sich in den letzten Wochen äußerst formstark, verlor in der Vorwoche aber durchaus überraschend beim Kellerkind Empor und rutsche auf Rang fünf ab. Polar Pinguin musste im ersten Spiel nach dem Trainerabgang eine herbe 7:1-Klatsche bei Altglienicke II einstecken und dürfte auf eine Reaktion aus sein.

Morgen, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
19:30

Die Füchse haben sich von der 6:0-Pleite gegen Türkspor erholen können und sind mit den Siegen gegen den BSC und den FSC auf Rang drei gesprungen. Mit einem Erfolg gegen Südwest winkt zumindest über Nacht die Tabellenführung. Südwest braucht dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Morgen, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
19:30

Im dritten Spiel des Freitagabends empfängt der SC Charlottenburg als Überraschungsteam der bisherigen Saison den Aufsteiger TSV Rudow. Der SCC spielt ganz oben mit, liegt nur drei Punkte hinter Spitzenreiter SpaKi und ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Rudow spielt bis hierhin eine gute Saison, verlor zuletzt aber gegen Staaken.

Sa., 08.11.2025, 13:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
13:00live

Blau Weiß ist in den letzten Wochen ordentlich abgerutscht, steht lediglich einen Zähler vor den Abstiegsrängen. Gegner Biesdorf ist in Reichweite, hat auch nur einen Punkt mehr auf dem Konto. Für beide geht es also um wichtige Punkte im Tabellenkeller.

Sa., 08.11.2025, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
13:30live

Anders sieht die Lage beim Spiel Stern 1900 gegen die Spandauer Kickers aus. Die Gäste wollen ihren Spitzenplatz verteidigen, während Stern dem Gegner mit einem Dreier wieder auf die Pelle rücken könnte.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
14:00

DAS Kellerduell des Wochenendes findet im Jahn-Sportpark statt, wenn Empor und Staaken aufeinandertreffen. Es ist das Duell des 17. gegen den 16., beide Teams sind punktgleich und konnten vergangene Woche ihre Partien gewinnen. Die Ausgangslage verspricht ein packendes Spiel.

So., 09.11.2025, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
12:45

Die VSG Altglienicke II ist derzeit SpaKi-Verfolger Nummer eins, ist am Sonntag in Frohnau gefordert. Der FSC will nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Charlottenburg und die Füchse wieder punkten.

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
13:00

Der Berliner SC und Hohen Neuendorf müssen den Blick nach unten richten. Auf Rang 15 bzw. 13 liegend ist der Abstand nach ganz unten in den vergangenen Wochen geschmolzen, beide Teams wollen sich am Sonntagnachmittag zumindest etwas befreien.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
14:00

Mariendorf spielte zuletzt zwei Mal unentschieden in Folge, bekommt es nun im Volkspark mit Türkspor zu tun. Die Gäste haben zwei der letzten drei Partien gewinnen können und das auch jeweils eindrucksvoll: 6:0 gegen die Füchse, 8:1 gegen Südwest. Fallen am Sonntag wieder viele Tore?

