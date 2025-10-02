Berlin-Liga: Duelle der Tabellennachbarn - Topspiel Freitag 9:30 Uhr

Am Wochenende steht der 8. Spieltag der Berlin-Liga an.

Zum Abschluss des Freitags empfangen die Füchse den SC Staaken. Die Reinickendorfer sind Fünfter, wollen nach zwei Unentschieden zuletzt wieder siegen. Staaken konnte bisher nur ein Spiel gewinnen, muss im Tabellenkeller Zähler sammeln.

Wenn das Spiel in Wilmersdorf abgepfiffen wird, stehen der SC Charlottenburg und Türkspor schon in den Startlöchern. Ab 12 Uhr rollt der Ball im Mommsenstadion, dann empfängt der 12. den 11.

Am Tag der Deutschen Einheit steigt zu früher Stunde das Topspiel der Berlin-Liga, wenn der 1. FC Wilmersdorf um 9:30 Uhr die Spandauer Kickers empfängt. Beide Teams stehen bei 12 Punkten, beide sind seit Wochen ungeschlagen und können den Spitzenreiter Altglienicke II zumindest über Nacht ganz vorn verdrängen.

Sa., 04.10.2025, 13:30 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 SSC Südwest 1947 SSC Südwest 13:30 PUSH

Am Samstag empfängt Stern 1900 den SSC Südwest zum Steglitz-Derby. Die Rollen sind dabei klar verteilt. Stern ist seit sechs Ligaspielen ungeschlagen, Aufsteiger Südwest ist Tabellenletzter, verlor unter der Woche deutlich mit 9:2 in Biesdorf. ---

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin VSG Altglienicke Altglienicke II 14:00 PUSH

Tabellenführer Altglienicke II ist am Samstag gefordert, reist in den Prenzlauer Berg, um beim SV Empor anzutreten. Die Hausherren sind in dieser Saison noch nicht wirklich angekommen, stehen bei mageren vier Punkten und sind Vorletzter. ---

Auch am Sonntag kommt es zu einem Duell zweier Tabellennachbarn. Der Frohnauer SC belegt derzeit Rang acht, empfängt den auf Platz neun liegenden Aufsteiger Blau Weiß 90. Frohnau verlor zuletzt zwei Mal, Blau Weiß 90 unterlag in der Vorwoche dem Berliner SC. ---

Der Berliner SC reitet eine kleine Erfolgswelle, konnte die letzten beiden Spiele gegen Frohnau und Blau Weiß siegreich gestalten. Nun kommt Fortuna Biesdorf am Sonntag. Auch der VfB gewann zuletzt zwei Mal, holte gegen Empor und Südwest wichtige Punkte im Tabellenkeller. ---

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin TSV Rudow Berlin TSV Rudow 14:00 PUSH

Auch Polar Pinguin hat sich in den letzten Wochen wichtige Zähler sichern können, ist nach den Siegen gegen Staaken und Südwest aktuell 14. Rudow wartet seit drei Spielen auf einen Dreier, liegt einen Punkt vor dem Gegner. ---

Mit dem TSV Mariendorf und Hohen Neuendorf treffen am Sonntag zum Abschluss des Spieltags zwei Verfolger aufeinander. Beide sammelten in den bisher gespielten sieben Partien elf Punkte, belegen Rang sechs bzw. sieben.

