Berlin-Liga: Direkte Duelle im Abstiegskampf am Sonntag

Abstiegskampf im hohen Norden. Hohen Neuendorf trennen nur vier Punkte von der Abstiegsregion. Türkspor konnte sich dank der Siege gegen Stern 1900 und Teutonia zuletzt etwas Luft verschaffen.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

Wilmersdorf sprach zuletzt ganz offensiv vom Aufstieg, der kurzfristig als Ziel ins Auge gefasst werden soll und untermauerte das auch mit sportlichen Leistungen. Der Tabellenzweite hat nur vier Punkte Rückstand auf Croatia und will bei Polar Pinguin den Druck weiter erhöhen.

Im Topspiel des Spieltags erwartet Tabellenführer Croatia die Füchse im Friedrich-Ebert-Stadion. Die Füchse haben in den vergangenen Wochen ordentlich federn lassen und brauchen einen Dreier, um den Anschluss nicht komplett zu verlieren. Croatia will weiter vorn weg marschieren.

Kellerduell: Hilalspor ist zum Siegen verdammt. Gegen den SCC muss der Tabellenletzte gewinnen, nicht nur um einen direkten Konkurrenten zu schwächen. Es sind schon zwölf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Der SC Charlottenburg könnte mit einem Sieg am ersten Nicht-Abstiegsplatz schnuppern.

So., 23.03.2025, 16:00 Uhr

Do., 27.03.2025, 19:30 Uhr

Johannisthal ist das Team der Stunde im Tabellenkeller. Nach den Siegen gegen den Berliner SC und Altglienicke II schnuppert der Aufsteiger wieder leicht am rettenden Ufer. Der Gegner am Donnerstag sind die Spandauer Kickers, die am Wochenende erst noch im Landespokal gegen Altglienicke antreten müssen.

---

Das Spiel des VfB Fortuna Biesdorf gegen Altglienicke II findet erst im April statt. Bis dahin dürfte sich auch an den Vorzeichen noch einiges ändern.