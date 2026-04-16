FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 26.Spieltag tippt Benjamin Tutic vom TSV Mariendorf
1. FC Wilmersdorf - Frohnauer SC 1946
Frohnau auswärts nicht stark, Wilmersdorf aber auch keine gute Phase
⚽ mein Tipp: 1:1
SC Charlottenburg - SC Staaken
Staaken hat einen Lauf, Efi macht die wichtigen Tore
⚽ mein Tipp: 1:3
Füchse Berlin - SV BW Hohen Neuendorf
Füchse haben auf ihrem besonderen Rasen Heimvorteil. Trotzdem enges Spiel
⚽ mein Tipp: 2:1
SFC Stern 1900 - Berlin Türkspor
Türkspor kann auch Kunstrasen, und wenn alle da sind top Mannschaft
⚽ mein Tipp: 0:3
SV Empor Berlin - VfB Fortuna Biesdorf
Biesdorf kann gegen Empor, kein Sieger im „Abstiegskampf“
⚽ mein Tipp: 2:2
FSV Spandauer Kickers - TSV Rudow Berlin
Spaki negativ Spirale , Rudow hat ne gute Phase aktuell
⚽ mein Tipp: 1:2
Berliner SC - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Berliner SC dynamischer über die gesamten 90min, aber erstmal Führung Blau Weiß
⚽ mein Tipp: 1:1
Polar Pinguin Berlin - SSC Südwest 1947
Südwest kämpft sich aus dem Keller, mit die beste Rückrunden Mannschaft
⚽ mein Tipp: 1:3
TSV Mariendorf 1897 - VSG Altglienicke II
Wir ziehen das Ding, Altglienicke keine gute Phase und Rasen Heimvorteil.
⚽ mein Tipp: 3:1