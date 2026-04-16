Benjamin Tutic – Foto: Verein

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 26.Spieltag tippt Benjamin Tutic vom TSV Mariendorf

1. FC Wilmersdorf - Frohnauer SC 1946 Frohnau auswärts nicht stark, Wilmersdorf aber auch keine gute Phase ⚽ mein Tipp: 1:1

Füchse Berlin - SV BW Hohen Neuendorf Füchse haben auf ihrem besonderen Rasen Heimvorteil. Trotzdem enges Spiel ⚽ mein Tipp: 2:1

SC Charlottenburg - SC Staaken Staaken hat einen Lauf, Efi macht die wichtigen Tore ⚽ mein Tipp: 1:3

SFC Stern 1900 - Berlin Türkspor

Türkspor kann auch Kunstrasen, und wenn alle da sind top Mannschaft

⚽ mein Tipp: 0:3

SV Empor Berlin - VfB Fortuna Biesdorf

Biesdorf kann gegen Empor, kein Sieger im „Abstiegskampf“

⚽ mein Tipp: 2:2

FSV Spandauer Kickers - TSV Rudow Berlin

Spaki negativ Spirale , Rudow hat ne gute Phase aktuell

⚽ mein Tipp: 1:2

Berliner SC - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

Berliner SC dynamischer über die gesamten 90min, aber erstmal Führung Blau Weiß

⚽ mein Tipp: 1:1

Polar Pinguin Berlin - SSC Südwest 1947

Südwest kämpft sich aus dem Keller, mit die beste Rückrunden Mannschaft

⚽ mein Tipp: 1:3

TSV Mariendorf 1897 - VSG Altglienicke II

Wir ziehen das Ding, Altglienicke keine gute Phase und Rasen Heimvorteil.

⚽ mein Tipp: 3:1