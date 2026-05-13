 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Berlin-Liga: Das Restprogramm aller Teams im Überblick

5 Spieltage zu gehen

von ser · Heute, 10:30 Uhr
– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Die Berlin-Liga-Saison 2025/26 biegt auf die Zielgerade ein. Fünf Spieltage stehen noch auf dem Programm. FuPa blickt auf das Restprogramm aller Teams:

Restprogramm SC Staaken

30. Spieltag: (H) SV BW Hohen Neuendorf (13.)
31. Spieltag: (A) Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (2.)
32. Spieltag: (A) VSG Altglienicke II (15.)
33. Spieltag: (H) VfB Fortuna Biesdorf (14.)
34. Spieltag: (A) Berliner SC (12.)


Restprogramm SV BW Hohen Neuendorf

30. Spieltag: (A) SC Staaken (6.)
31. Spieltag: (A) VfB Fortuna Biesdorf (14.)
32. Spieltag: (H) 1. FC Wilmersdorf (3.)
33. Spieltag: (H) VSG Altglienicke II (15.)
34. Spieltag: (A) Frohnauer SC 1946 (18.)


Restprogramm VSG Altglienicke II

30. Spieltag: (A) Berlin Türkspor (9.)
31. Spieltag: (H) 1. FC Wilmersdorf (3.)
32. Spieltag: (H) SC Staaken (6.)
33. Spieltag: (A) SV BW Hohen Neuendorf (13.)
34. Spieltag: (A) Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (2.)


Restprogramm 1. FC Wilmersdorf

30. Spieltag: (H) Füchse Berlin (1.)
31. Spieltag: (A) VSG Altglienicke II (15.)
32. Spieltag: (A) SV BW Hohen Neuendorf (13.)
33. Spieltag: (H) SC Charlottenburg (4.)
34. Spieltag: (H) VfB Fortuna Biesdorf (14.)


Restprogramm Berliner SC

30. Spieltag: (A) Polar Pinguin Berlin (16.)
31. Spieltag: (H) SSC Südwest 1947 (17.)
32. Spieltag: (H) FSV Spandauer Kickers (11.)
33. Spieltag: (A) TSV Rudow Berlin (7.)
34. Spieltag: (H) SC Staaken (6.)


Restprogramm Füchse Berlin

30. Spieltag: (A) 1. FC Wilmersdorf (3.)
31. Spieltag: (H) Polar Pinguin Berlin (16.)
32. Spieltag: (H) SC Charlottenburg (4.)
33. Spieltag: (A) SFC Stern 1900 (8.)
34. Spieltag: (H) TSV Rudow Berlin (7.)


Restprogramm SFC Stern 1900

30. Spieltag: (H) SV Empor Berlin (5.)
31. Spieltag: (A) SC Charlottenburg (4.)
32. Spieltag: (A) TSV Mariendorf 1897 (10.)
33. Spieltag: (H) Füchse Berlin (1.)
34. Spieltag: (H) Polar Pinguin Berlin (16.)


Restprogramm SV Empor Berlin

30. Spieltag: (A) SFC Stern 1900 (8.)
31. Spieltag: (H) TSV Rudow Berlin (7.)
32. Spieltag: (H) Polar Pinguin Berlin (16.)
33. Spieltag: (A) FSV Spandauer Kickers (11.)
34. Spieltag: (H) Berlin Türkspor (9.)


Restprogramm FSV Spandauer Kickers

30. Spieltag: (H) Frohnauer SC 1946 (18.)
31. Spieltag: (A) TSV Mariendorf 1897 (10.)
32. Spieltag: (A) Berliner SC (12.)
33. Spieltag: (H) SV Empor Berlin (5.)
34. Spieltag: (A) SC Charlottenburg (4.)


Restprogramm SC Charlottenburg

30. Spieltag: (H) TSV Mariendorf 1897 (10.)
31. Spieltag: (H) SFC Stern 1900 (8.)
32. Spieltag: (A) Füchse Berlin (1.)
33. Spieltag: (A) 1. FC Wilmersdorf (3.)
34. Spieltag: (H) FSV Spandauer Kickers (11.)


Restprogramm VfB Fortuna Biesdorf

30. Spieltag: (A) SSC Südwest 1947 (17.)
31. Spieltag: (H) SV BW Hohen Neuendorf (13.)
32. Spieltag: (H) Berlin Türkspor (9.)
33. Spieltag: (A) SC Staaken (6.)
34. Spieltag: (A) 1. FC Wilmersdorf (3.)


Restprogramm Frohnauer SC 1946

30. Spieltag: (A) FSV Spandauer Kickers (11.)
31. Spieltag: (H) Berlin Türkspor (9.)
32. Spieltag: (A) TSV Rudow Berlin (7.)
33. Spieltag: (A) SSC Südwest 1947 (17.)
34. Spieltag: (H) SV BW Hohen Neuendorf (13.)


Restprogramm Berlin Türkspor

30. Spieltag: (H) VSG Altglienicke II (15.)
31. Spieltag: (A) Frohnauer SC 1946 (18.)
32. Spieltag: (A) VfB Fortuna Biesdorf (14.)
33. Spieltag: (H) Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (2.)
34. Spieltag: (A) SV Empor Berlin (5.)


Restprogramm Polar Pinguin Berlin

30. Spieltag: (H) Berliner SC (12.)
31. Spieltag: (A) Füchse Berlin (1.)
32. Spieltag: (A) SV Empor Berlin (5.)
33. Spieltag: (H) TSV Mariendorf 1897 (10.)
34. Spieltag: (A) SFC Stern 1900 (8.)


Restprogramm TSV Mariendorf 1897

30. Spieltag: (A) SC Charlottenburg (4.)
31. Spieltag: (H) FSV Spandauer Kickers (11.)
32. Spieltag: (H) SFC Stern 1900 (8.)
33. Spieltag: (A) Polar Pinguin Berlin (16.)
34. Spieltag: (H) SSC Südwest 1947 (17.)


Restprogramm TSV Rudow Berlin

30. Spieltag: (H) Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (2.)
31. Spieltag: (A) SV Empor Berlin (5.)
32. Spieltag: (H) Frohnauer SC 1946 (18.)
33. Spieltag: (H) Berliner SC (12.)
34. Spieltag: (A) Füchse Berlin (1.)


Restprogramm Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

30. Spieltag: (A) TSV Rudow Berlin (7.)
31. Spieltag: (H) SC Staaken (6.)
32. Spieltag: (H) SSC Südwest 1947 (17.)
33. Spieltag: (A) Berlin Türkspor (9.)
34. Spieltag: (H) VSG Altglienicke II (15.)


Restprogramm SSC Südwest 1947

30. Spieltag: (H) VfB Fortuna Biesdorf (14.)
31. Spieltag: (A) Berliner SC (12.)
32. Spieltag: (A) Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (2.)
33. Spieltag: (H) Frohnauer SC 1946 (18.)
34. Spieltag: (A) TSV Mariendorf 1897 (10.)