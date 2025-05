Berlin-Liga: Croatia und Stern 1900 setzen Wilmersdorf unter Druck

Am Sonntag steht der 29. Spieltag der Berlin-Liga an.

Der Gastgeber legte einen echten Blitzstart hin. Schon nach wenigen Sekunden brachte Yorguner die Mariendorfer im Volkspark in Führung. Nach einer knappen Viertelstunde glich Sunday für die Gäste aus. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff war es erneut Sunday, der traf und das Spiel zugunsten der Gäste drehte. Dass beim TSV Mariendorf nach knapp einer Stunde Torhüter Pascal Obst vom Platz flog und dann auch noch Kasola die gelb-rote Karte sah, spielte Türkspor in die Karten. In doppelter Überzahl machte Zardoshtian kurz vor Schluss den Deckel drauf.