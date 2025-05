Berlin-Liga: Croatia souverän - Wilmersdorf lässt federn

Der 20. Spieltag der Berlin-Liga, der wegen einer Generalabsage ausfiel, wurde vom Verband ans Saisonende geschoben. Altglienicke II und Stern 1900 verständigten sich auf eine Vorverlegung der Partie. Das Topspiel zwischen dem Vierten und dem Dritten fand nun am Dienstagabend statt. Im Stadion Altglienicke fielen dabei keine Tore, beide Teams trennten sich unentschieden. Tabellarisch verpassen damit beide den Sprung auf Platz zwei und lassen im Vergleich zu Wilmersdorf und Croatia, die jetzt jeweils noch ein Spiel in der Hinterhand haben, Punkte liegen.

Tabellarisch liegen Welten zwischen beiden Teams, doch auf dem Platz bemerkte man davon weniger. Löbe brachte die Gäste schon in der 4. Minute in Führung. Nur wenige Augenblicke später glich Klamkowski aus (8.). Den erneuten Führungstreffer für den SCC erzielte Hassen in der 38. Minute. Im zweiten Durchgang drehte die U23 der VSG Altglienicke auf, stellte zunächst durch Cross auf unentschieden, ehe Klamkowski mit seinem zweiten Treffer das Spiel drehte. El Sadani, Fayoumi und Tomczak legten im Laufe des Spiels je einen Treffer nach und schraubten das Ergebnis in die Höhe. Die VSG springt damit bis mindestens morgen auf Rang zwei. ---

Stern 1900 bleibt Croatia auf den Fersen. Die Steglitzer gewannen beim Kellerkind Teutonia knapp und sind nun Zweiter. Medrane brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung. Im zweiten Spielabschnitt glich Kubens zunächst aus, doch Stern legte nur wenige Minuten später nach. Torun erzielte den Siegtreffer. ---

Einen torreichen Schlagabtausch lieferten sich die Spandauer Kickers und der SV Empor. Zwar fielen keine 17 Tore wie vergangene Woche, doch die Gäste holten erneut drei Punkte. SpaKi ging zunächst zwei Mal in Führung, doch Albrecht drehte die Partie in den letzten 20 Minuten zugunsten der Prenzlberger. ---

Der Frohnauer SC überrollte Türkspor regelrecht. Schon nach wenigen Sekunden brachte Ceesay die Hausherren in Führung. Bachar, Barnes, nochmal Ceesay, Walter und Ritschl legten im ersten Durchgang nach und schraubten das Ergebnis auf 6:0 hoch. Im zweiten Durchgang versuchte Türkspor-Torjäger Sunday Schadensbegrenzung zu betreiben und traf doppelt, doch auch der FSC netzte noch einmal. Endstand 7:2 in einem Duell, in dem es sportlich aber für beide um nicht mehr viel ging. ---

Es war der Spieltag der torreichen Partien. Auch der Berliner SC und die Füchse hatten Lust auf Tore. Ngah eröffnete die Show schon in der zweiten Minute. Die Füchse glichen durch Brechler aus, dann schlug der BSC erneut zu und führte zur Pause mit 3:1. Sivacis Anschlusstreffer konterte Wölker zunächst, ehe Bourakkadi und Brecht das 4:3 und 4:4 erzielten. ---

Ihr ahnt es schon. Tore, Tore, Tore. Polar Pinguin geriet im Heimspiel gegen Biesdorf früh in Rückstand, musste dann zwei weitere Gegentreffer innerhalb weniger Sekunden hinnehmen und lag nach 25 Minuten 0:3 hinten. Doch das Team steckte nicht auf, arbeitete sich wieder ran. Steinke war es in der 82. Minute, der mit dem 2:4 alles klar machte. Sondermanns Ehrentreffer kam zu spät. ---

Auch im Duell der Gegensätze gab es reichlich Tore. Tabellenführer Croatia machte es allerdings nicht wirklich spannend, führte dank der Tore von Pelivan, Woznikiewicz und Sanyang zur Pause 0:3. Johannisthal verkürzte direkt nach Wiederanpfiff, doch Sanyang stellte den 3-Tore-Vorsprung wieder her. Der Treffer von Schüle in der 86. Minute besorgte den 2:4-Endstand. ---

Hilalspor verabschiedet sich langsam aber sicher aus der Berlin-Liga. Im Kellerduell, in dem die sportliche Brisanz aber kaum noch gegeben war, holte der Tabellenletzte gegen Hohen Neuendorf einen Punkt. Die frühe Führung der Gäste konterten die Hausherren schon wenige Minuten später. Im zweiten Durchgang ging erneut HND in Führung und hielt diese lang, doch in der Nachspielzeit gab es nach Foul im Strafraum Elfmeter für Hilal. Den verwandelte Akyüz zum 2:2. ---

Wilmersdorf ging als erster Verfolger Croatias in den Spieltag, verlor diese Position nun aber und verliert den Anschluss an den Tabellenführer. Dafür sorgte der TSV Mariendorf, der am Schoelerpark nach einer halben Stunde durch Neumeier in Führung ging. Zwar glich Russo für Wilmersdorf aus, doch mehr passierte nicht. Wilmersdorf verliert zwei Punkte auf Croatia, Stern 1900 und die VSG Altglienicke und ist nur noch Vierter.

