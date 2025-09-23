 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligavorschau
Berlin-Liga: Blau Weiß 90 gewinnt Aufsteiger-Duell gegen Rudow

6. Spieltag im Überblick

Englische Woche in der Berlin-Liga.

---

Gestern, 18:30 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
4
1
Abpfiff

Im Aufsteiger-Duell zwischen Blau Weiß 90 und Rudow erwischten die Gäste einen guten Start. Mitte der ersten Halbzeit wurden dann die Hausherren stärker, Tormöglichkeiten blieben zunächst aber Mangelware. Der zweite Durchgang begann dann furios. Guilherme Henrique Lopes De Oliveira brachte Blau Weiß in der 49. Minute in Führung, keine zehn Minuten später erhöhte Mike Brömer auf 2:0. Als Simon Schrade in der 66. Minute das dritte Tor erzielte, war die Partie gelaufen. Lopes De Oliveira legte in der Folge noch einen Treffer nach, Rudows Aron Murseli erzielte den Ehrentreffer zum 4:1-Endstand.

---

Heute, 19:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
19:00

Empor gelang am Wochenende der Befreiungsschlag gegen Blau Weiß 90. Nun reist Stern 1900 in den Jahn-Sportpark. Die Steglitzer sind seit vier Spielen ungeschlagen, gewannen zuletzt gegen Staaken.

---

Heute, 19:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
19:30

Auch Mariendorf ist gut drauf, holte aus den letzten drei Partien sieben Punkte. Der SCC hat in den Heimspielen gegen Empor und Hohen Neuendorf wichtige Dreier geholt. Nun sollen auswärts Punkte folgen.

---

Heute, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
19:30

Nach der abgebrochenen Partie gegen Altglienicke II (FuPa berichtete) empfangen die Füchse am Mittwoch den 1. FC Wilmersdorf. Die Reinickendorfer sind mit drei Siegen aus vier Spielen gut in die Saison gestartet. Wilmersdorf kam nach Startschwierigkeiten zuletzt in Fahrt, gewann gegen den Berliner SC und Rudow.

---

Heute, 19:30 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
19:30

Hohen Neuendorf verließ am Wochenende erstmals in dieser Saison als Verlierer den Platz, steht mit starken zehn Punkten aber auf einem sehr guten vierten Platz. Anders sieht es bei Gegner Staaken aus. Der Oberliga-Absteiger wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, geht nun ins zweite Spiel unter dem neuen Trainerteam.

---

Di., 30.09.2025, 19:30 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
19:30

Die Partie Altglienicke II gegen Türkspor findet nächste Woche statt.

---

Di., 30.09.2025, 19:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
19:30

Die Partie Biesdorf gegen Südwest findet nächste Woche statt.

---

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
13:00

Die Partie Berliner SC gegen Polar Pinguin findet im Oktober statt.

---

Di., 14.10.2025, 19:30 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
19:30

Die Partie Frohnauer SC gegen die Spandauer Kickers findet im Oktober statt.

---

