Berlin-Liga: Blau Weiß 90 gewinnt Aufsteiger-Duell gegen Rudow

Im Aufsteiger-Duell zwischen Blau Weiß 90 und Rudow erwischten die Gäste einen guten Start. Mitte der ersten Halbzeit wurden dann die Hausherren stärker, Tormöglichkeiten blieben zunächst aber Mangelware. Der zweite Durchgang begann dann furios. Guilherme Henrique Lopes De Oliveira brachte Blau Weiß in der 49. Minute in Führung, keine zehn Minuten später erhöhte Mike Brömer auf 2:0. Als Simon Schrade in der 66. Minute das dritte Tor erzielte, war die Partie gelaufen. Lopes De Oliveira legte in der Folge noch einen Treffer nach, Rudows Aron Murseli erzielte den Ehrentreffer zum 4:1-Endstand.

Empor gelang am Wochenende der Befreiungsschlag gegen Blau Weiß 90. Nun reist Stern 1900 in den Jahn-Sportpark. Die Steglitzer sind seit vier Spielen ungeschlagen, gewannen zuletzt gegen Staaken.

Auch Mariendorf ist gut drauf, holte aus den letzten drei Partien sieben Punkte. Der SCC hat in den Heimspielen gegen Empor und Hohen Neuendorf wichtige Dreier geholt. Nun sollen auswärts Punkte folgen. ---

Nach der abgebrochenen Partie gegen Altglienicke II (FuPa berichtete) empfangen die Füchse am Mittwoch den 1. FC Wilmersdorf. Die Reinickendorfer sind mit drei Siegen aus vier Spielen gut in die Saison gestartet. Wilmersdorf kam nach Startschwierigkeiten zuletzt in Fahrt, gewann gegen den Berliner SC und Rudow. ---

Hohen Neuendorf verließ am Wochenende erstmals in dieser Saison als Verlierer den Platz, steht mit starken zehn Punkten aber auf einem sehr guten vierten Platz. Anders sieht es bei Gegner Staaken aus. Der Oberliga-Absteiger wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, geht nun ins zweite Spiel unter dem neuen Trainerteam. ---

Di., 30.09.2025, 19:30 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II Berlin Türkspor Bln Türkspor 19:30 PUSH

Die Partie Altglienicke II gegen Türkspor findet nächste Woche statt. ---

Die Partie Biesdorf gegen Südwest findet nächste Woche statt. ---

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC Polar Pinguin Berlin Pinguin 13:00 PUSH

Die Partie Berliner SC gegen Polar Pinguin findet im Oktober statt. ---

Die Partie Frohnauer SC gegen die Spandauer Kickers findet im Oktober statt.

