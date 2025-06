Berlin-Liga: Berliner SC schlägt Teutonia deutlich

Der 20. Spieltag der Berlin-Liga, der wegen einer Generalabsage ausfiel, wurde vom Verband ans Saisonende geschoben. Altglienicke II und Stern 1900 verständigten sich auf eine Vorverlegung der Partie. Das Topspiel zwischen dem Vierten und dem Dritten fand bereits am 13. Mai statt. Im Stadion Altglienicke fielen dabei keine Tore, beide Teams trennten sich unentschieden. Tabellarisch verpassen damit beide damals den Sprung auf Platz zwei und ließen im Vergleich zu Wilmersdorf und Croatia, die jetzt jeweils noch ein Spiel in der Hinterhand hatten, Punkte liegen.

Am Donnerstagabend empfingt der Berliner SC den bereits abgestiegenen SSC Teutonia. Spiegel brachte die Hausherren nach knapp 20 Minuten in Führung. Vor der Pause legte Ekandille trotz Unterzahl (Platzverweis in der 29. Minute gegen Wölker) nach. Im zweiten Durchgang schraubten Ngah und Lorenz das Ergebnis weiter in die Höhe.

Füchse reiten Erfolgswelle, Biesdorf seit vier Spielen ungeschlagen. ---

Croatia ist bereits Meister, läuft nun noch eine Ehrenrunde. Türkspor hat die letzten vier Spiele verloren. ---

Empor gewann die letzten vier Spiele allesamt, hat in Person von Quentin Albrecht die Torjägerkanone im Visier. ---

So., 22.06.2025, 12:45 Uhr Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC Polar Pinguin Berlin Pinguin 12:45 PUSH

