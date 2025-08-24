Berlin-Liga-Auftakt: Türkspor schlägt Staaken, Stern verliert

Endlich geht es wieder los. Die neue Berlin-Liga-Saison wurde am Freitagabend eröffnet. Und das mit einem absoluten Nachbarschafts-Kracher.

Punkteteilung am Grabensprung! Fortuna Biesdorf und die Spandauer Kickers sorgten in der Vorsaison für die eine oder andere Überraschung. Nun trafen beide am ersten Spieltag der neuen Saison aufeinander. Biesdorfs Benjamin Sommer eröffnete die Partie nach 15 gespielten Minuten mit dem 1:0. SpaKi reagierte prompt, Okan Tastan glich keine drei Minuten später aus. Beim 1:1 blieb es schließlich bis zum Schluss.

Aufsteiger Rudow verpasste eine gelungene Berlin-Liga-Rückkehr. Beim Vorjahresdritten, der zweiten Mannschaft der VSG Altglienicke, unterlag das Team von Trainer Mario Reichel mit 3:1. Moritz Tomczak brachte die Hausherren nach einer halben Stunde in Führung, legte im zweiten Durchgang selbst nach. Fünf Minuten vor dem Ende musste Rudow nach Platzverweis dann auch noch in Unterzahl agieren. Yousif El Sadani machte wenig später den Deckel drauf. Zwar verkürzte Ahmad Haj Youssef in der Nachspielzeit noch, doch die Punkte blieben in Altglienicke.

Aufsteiger Blau Weiß 90 startete am Freitagabend erfolgreich in die neue Berlin-Liga-Saison. Im Nachbarschaftsduell ließ man Polar Pinguin keinerlei Chance. Nils Köhne erzielte nach einer Viertelstunde die Führung, im zweiten Durchgang legten Guilherme Henrique Lopes De Oliveira (60.) und Darryl Geurts (80.) nach. Bei den Gästen debütierte mit Sören Zeidler, der im Verlauf des Spiels eingewechselt wurde, ein regionalligaerfahrener Neuzugang. Der 25-Jährige hat bis zuletzt bei Hertha 03 Zehlendorf gespielt, absolvierte insgesamt 17 Spiele in der vierten sowie 27 in der fünften Liga.

Im April schlug Empor im heimischen Jahn-Sportpark die Füchse noch mit 5:2, dieses Mal setzten sich die Reinickendorfer durch. Neuzugang Victor Sunday knipste in den Anfangsminuten gleich doppelt. Empors Torjäger Quentin Albrecht verkürzte zunächst, doch Mirsad Bushaj stellte im zweiten Durchgang den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Wenig später schien das Spiel nach einem Eigentor von Paul Nickel entschieden. Quentin Albrecht traf zwar nochmal, doch die Punkte entführten die Füchse aus dem Prenzlauer Berg. ---

Auftakt nach Maß für den Frohnauer SC. Im Heimspiel gegen den Vorjahres-Vize Stern 1900 brachte Neuzugang Isaac Manu Kyere die Nordberliner früh auf die Siegerstraße. Der 19-Jährige traf in der 13. und 22. Minute zum 1 bzw. 2 zu 0. Nur wenig später legte Sturmpartner Buba Ceesay sogar das 3:0 nach. Die Steglitzer vergaben im Laufe der Partie immer wieder gute Gelegenheiten, einzig Jordan Thurau traf in der 80. Minute das Tor und verkürzte auf 3:1 - gleichzeitig der Endstand. ---

Auch der Berliner SC feierte einen 3:1-Heimerfolg zum Auftakt in die neue Spielzeit. Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus. Die Gäste vom SC Charlottenburg gingen in der 51. Minute durch Kai Hörschlein in Führung. Der BSC aber drehte die Partie innerhalb weniger Augenblicke. Zunächst glich Justin Neumann aus, Leon Chung netzte nur fünf Minuten später zum 2:1. Alexander Lorenz machte in der Schlussphase den Deckel drauf. ---

Hohen Neuendorf sammelte wichtige Punkte zu Saisonbeginn. Gegen Aufsteiger SSC Südwest brachte Tim Niederau die Blau-Weißen nach einer halben Stunde in Führung. Steglitz glich noch vor der Pause aus, geriet im zweiten Durchgang aber erneut ins Hintertreffen. Leandro Röttgen traf für Hohen Neuendorf. Jean-Marc Soine erzielte in der 88. Minute das vorentscheidende 3:1. ---

Ausrufezeichen von Türkspor. Das ambitionierte Team vom Heckerdamm schlug am Sonntagnachmittag Oberliga-Absteiger Staaken auswärts mit 2:3. Benjamin Heymann erzielte das 0:1. Vor der Pause ging es hin und her. Zunächst glich Staaken durch Luca Förster aus, doch Türkspor schlug in Person von Sefa Kahraman erneut zu. Nach Wiederanpfiff vergaben beide Teams jeweils einen Elfmeter. Türkspors Halit Bacak scheiterte an Max Oberbach (56.), Staakens Deniz Aksakal kam nicht an Leon Bätge vorbei (67.). Panagiotis Vassiliadis erhöhte in der 72. Minute schließlich auf 1:3. Staakens Anschlusstreffer durch Erhan Bahceci (89.) kam zu spät. ---

Punkteteilung in Mariendorf. Zum Abschluss des ersten Spieltages empfingt der TSV Mariendorf den 1. FC Wilmersdorf im Volkspark. Schon früh durften die Hausherren jubeln. Mehmet-Can Senocak knipste nach gerade einmal sieben Minuten. Im zweiten Abschnitt drehte Wilmersdorf die Partie zunächst innerhalb weniger Sekunden. Marvin Kupfer glich in der 72. Minute aus, Yasar Can Cinar erzielte in der 73. das 1:2. Doch es dauerte nicht lang, ehe auch Mariendorf wieder zuschlug. Alianni Urgelles Montoya traf in der 76. Minute zum 2:2 und sicherte seinem Team einen Punkt.

---

