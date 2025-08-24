 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
– Foto: Jörn Kutschmann

Berlin-Liga-Auftakt: Türkspor schlägt Staaken, Stern verliert

1. Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Endlich geht es wieder los. Die neue Berlin-Liga-Saison wurde am Freitagabend eröffnet. Und das mit einem absoluten Nachbarschafts-Kracher.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Fr., 22.08.2025, 18:30 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
3
0

Aufsteiger Blau Weiß 90 startete am Freitagabend erfolgreich in die neue Berlin-Liga-Saison. Im Nachbarschaftsduell ließ man Polar Pinguin keinerlei Chance. Nils Köhne erzielte nach einer Viertelstunde die Führung, im zweiten Durchgang legten Guilherme Henrique Lopes De Oliveira (60.) und Darryl Geurts (80.) nach. Bei den Gästen debütierte mit Sören Zeidler, der im Verlauf des Spiels eingewechselt wurde, ein regionalligaerfahrener Neuzugang. Der 25-Jährige hat bis zuletzt bei Hertha 03 Zehlendorf gespielt, absolvierte insgesamt 17 Spiele in der vierten sowie 27 in der fünften Liga.

---

Gestern, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
3
1
Abpfiff

Aufsteiger Rudow verpasste eine gelungene Berlin-Liga-Rückkehr. Beim Vorjahresdritten, der zweiten Mannschaft der VSG Altglienicke, unterlag das Team von Trainer Mario Reichel mit 3:1. Moritz Tomczak brachte die Hausherren nach einer halben Stunde in Führung, legte im zweiten Durchgang selbst nach. Fünf Minuten vor dem Ende musste Rudow nach Platzverweis dann auch noch in Unterzahl agieren. Yousif El Sadani machte wenig später den Deckel drauf. Zwar verkürzte Ahmad Haj Youssef in der Nachspielzeit noch, doch die Punkte blieben in Altglienicke.

---

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
1
1
Abpfiff

Punkteteilung am Grabensprung! Fortuna Biesdorf und die Spandauer Kickers sorgten in der Vorsaison für die eine oder andere Überraschung. Nun trafen beide am ersten Spieltag der neuen Saison aufeinander. Biesdorfs Benjamin Sommer eröffnete die Partie nach 15 gespielten Minuten mit dem 1:0. SpaKi reagierte prompt, Okan Tastan glich keine drei Minuten später aus. Beim 1:1 blieb es schließlich bis zum Schluss.

---

Gestern, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
2
4
Abpfiff

Im April schlug Empor im heimischen Jahn-Sportpark die Füchse noch mit 5:2, dieses Mal setzten sich die Reinickendorfer durch. Neuzugang Victor Sunday knipste in den Anfangsminuten gleich doppelt. Empors Torjäger Quentin Albrecht verkürzte zunächst, doch Mirsad Bushaj stellte im zweiten Durchgang den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Wenig später schien das Spiel nach einem Eigentor von Paul Nickel entschieden. Quentin Albrecht traf zwar nochmal, doch die Punkte entführten die Füchse aus dem Prenzlauer Berg.

---

Heute, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
3
1

Auftakt nach Maß für den Frohnauer SC. Im Heimspiel gegen den Vorjahres-Vize Stern 1900 brachte Neuzugang Isaac Manu Kyere die Nordberliner früh auf die Siegerstraße. Der 19-Jährige traf in der 13. und 22. Minute zum 1 bzw. 2 zu 0. Nur wenig später legte Sturmpartner Buba Ceesay sogar das 3:0 nach. Die Steglitzer vergaben im Laufe der Partie immer wieder gute Gelegenheiten, einzig Jordan Thurau traf in der 80. Minute das Tor und verkürzte auf 3:1 - gleichzeitig der Endstand.

---

Heute, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
3
1
Abpfiff

Auch der Berliner SC feierte einen 3:1-Heimerfolg zum Auftakt in die neue Spielzeit. Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus. Die Gäste vom SC Charlottenburg gingen in der 51. Minute durch Kai Hörschlein in Führung. Der BSC aber drehte die Partie innerhalb weniger Augenblicke. Zunächst glich Justin Neumann aus, Leon Chung netzte nur fünf Minuten später zum 2:1. Alexander Lorenz machte in der Schlussphase den Deckel drauf.

---

Heute, 13:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
3
1
Abpfiff

Hohen Neuendorf sammelte wichtige Punkte zu Saisonbeginn. Gegen Aufsteiger SSC Südwest brachte Tim Niederau die Blau-Weißen nach einer halben Stunde in Führung. Steglitz glich noch vor der Pause aus, geriet im zweiten Durchgang aber erneut ins Hintertreffen. Leandro Röttgen traf für Hohen Neuendorf. Jean-Marc Soine erzielte in der 88. Minute das vorentscheidende 3:1.

---

Heute, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
2
3

Ausrufezeichen von Türkspor. Das ambitionierte Team vom Heckerdamm schlug am Sonntagnachmittag Oberliga-Absteiger Staaken auswärts mit 2:3. Benjamin Heymann erzielte das 0:1. Vor der Pause ging es hin und her. Zunächst glich Staaken durch Luca Förster aus, doch Türkspor schlug in Person von Sefa Kahraman erneut zu. Nach Wiederanpfiff vergaben beide Teams jeweils einen Elfmeter. Türkspors Halit Bacak scheiterte an Max Oberbach (56.), Staakens Deniz Aksakal kam nicht an Leon Bätge vorbei (67.). Panagiotis Vassiliadis erhöhte in der 72. Minute schließlich auf 1:3. Staakens Anschlusstreffer durch Erhan Bahceci (89.) kam zu spät.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
2
2
Abpfiff

Punkteteilung in Mariendorf. Zum Abschluss des ersten Spieltages empfingt der TSV Mariendorf den 1. FC Wilmersdorf im Volkspark. Schon früh durften die Hausherren jubeln. Mehmet-Can Senocak knipste nach gerade einmal sieben Minuten. Im zweiten Abschnitt drehte Wilmersdorf die Partie zunächst innerhalb weniger Sekunden. Marvin Kupfer glich in der 72. Minute aus, Yasar Can Cinar erzielte in der 73. das 1:2. Doch es dauerte nicht lang, ehe auch Mariendorf wieder zuschlug. Alianni Urgelles Montoya traf in der 76. Minute zum 2:2 und sicherte seinem Team einen Punkt.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 024.8.2025, 22:00 Uhr
serAutor