Berlin-Liga-Auftakt: Empor unterliegt den Füchsen

Endlich geht es wieder los. Die neue Berlin-Liga-Saison wurde am Freitagabend eröffnet. Und das mit einem absoluten Nachbarschafts-Kracher.

Punkteteilung am Grabensprung! Fortuna Biesdorf und die Spandauer Kickers sorgten in der Vorsaison für die eine oder andere Überraschung. Nun trafen beide am ersten Spieltag der neuen Saison aufeinander. Biesdorfs Benjamin Sommer eröffnete die Partie nach 15 gespielten Minuten mit dem 1:0. SpaKi reagierte prompt, Okan Tastan glich keine drei Minuten später aus. Beim 1:1 blieb es schließlich bis zum Schluss.

Aufsteiger Rudow verpasste eine gelungene Berlin-Liga-Rückkehr. Beim Vorjahresdritten, der zweiten Mannschaft der VSG Altglienicke, unterlag das Team von Trainer Mario Reichel mit 3:1. Moritz Tomczak brachte die Hausherren nach einer halben Stunde in Führung, legte im zweiten Durchgang selbst nach. Fünf Minuten vor dem Ende musste Rudow nach Platzverweis dann auch noch in Unterzahl agieren. Yousif El Sadani machte wenig später den Deckel drauf. Zwar verkürzte Ahmad Haj Youssef in der Nachspielzeit noch, doch die Punkte blieben in Altglienicke.

Aufsteiger Blau Weiß 90 startete am Freitagabend erfolgreich in die neue Berlin-Liga-Saison. Im Nachbarschaftsduell ließ man Polar Pinguin keinerlei Chance. Nils Köhne erzielte nach einer Viertelstunde die Führung, im zweiten Durchgang legten Guilherme Henrique Lopes De Oliveira (60.) und Darryl Geurts (80.) nach. Bei den Gästen debütierte mit Sören Zeidler, der im Verlauf des Spiels eingewechselt wurde, ein regionalligaerfahrener Neuzugang. Der 25-Jährige hat bis zuletzt bei Hertha 03 Zehlendorf gespielt, absolvierte insgesamt 17 Spiele in der vierten sowie 27 in der fünften Liga.

Im April schlug Empor im heimischen Jahn-Sportpark die Füchse noch mit 5:2, dieses Mal setzten sich die Reinickendorfer durch. Neuzugang Victor Sunday knipste in den Anfangsminuten gleich doppelt. Empors Torjäger Quentin Albrecht verkürzte zunächst, doch Mirsad Bushaj stellte im zweiten Durchgang den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Wenig später schien das Spiel nach einem Eigentor von Paul Nickel entschieden. Quentin Albrecht traf zwar nochmal, doch die Punkte entführten die Füchse aus dem Prenzlauer Berg. ---

Stern 1900 schnupperte in der vergangenen Spielzeit lange am Aufstieg, konnte Croatia letztlich aber nicht mehr aufhalten. Nun wird ein neuer Anlauf gewagt. Und das mit neuem Trainer. Kai Brandt wechselte vom SCC nach Steglitz. Nach dem geglückten Pflichtspielauftakt mit einem souveränen Erfolg im Pokal soll nun in Frohnau der erste Dreier der neuen Saison her. Der FSC tat sich im Pokal beim -zugegeben- sehr ambitionierten Landeslisten Türkiyemspor noch schwer, zog nach Verlängerung dennoch in die nächste Runde ein und will den Schwung des Erfolgserlebnisses mitnehmen. ---

Blickt man auf die Vorbereitungsergebnisse des Berliner SC, sieht man ein ziemliches Auf und Ab. Die 1:3-Niederlage gegen Ligakontrahent Rudow könnte ein kleiner Fingerzeig für die Saison gewesen sein, war letztlich aber doch auch nur ein Testspiel. Im Pokal setzte sich der BSC gegen Berlin-Liga-Aufsteiger SSC Südwest mit 0:3 durch. Auch der SC Charlottenburg ist im Pokal eine Runde weiter, hat mit Marco Wilke einen neuen Trainer und eine fast schon runderneute Mannschaft mit zwölf Neuzugängen. ---

Geht es nach der FuPa-Umfrage (hier nachzulesen), treffen am Sonntag mit Hohen Neuendorf und dem SSC Südwest zwei Teams aufeinander, für die es in dieser Saison schwer werden könnte. Beide Teams erhielten von unseren Usern die meisten Stimmen in der Frage, wer am Ende der Saison absteigen könnte. Hohen Neuendorf rettete sich in der vergangenen Saison knapp, während der SSC Südwest als Relegationssieger der beiden Landesliga-Staffeln den dritten Aufstiegsplatz ergatterte. ---

Gespannt schaut die Berliner Fußballwelt auf den SC Staaken. Trotz gewonnener Oberliga-Relegation stieg das Team letztlich in die Berlin-Liga ab, musste sich im Sommer neu aufstellen. Elf Prozent trauten Staaken in unserer Umfrage den direkten Wiederaufstieg zu, ganze 29 Prozent glauben, dass der Absteiger vor einer schwierigen Saison steht. Türkspor bekam bei der Frage nach der Überraschung der Saison zahlreiche Stimmen. Dafür sprechen auch Transfers wie der von Leon Bätge. Der Torhüter spielte bis zuletzt noch in der Regionalliga Nordost. ---

Der 1. FC Wilmersdorf sprach in der vergangenen Saison ganz offen über seine ambitionierten Ziele, doch sportlich lief es in der Rückrunde nicht mehr so gut. Die Mannschaft des Vorjahresvierten hat sich im Sommer kaum verändert, entsprechend darf man wohl wieder mit dem Team von Trainer Timo Szumnarski rechnen. Am ersten Spieltag muss Wilmersdorf nach Mariendorf reisen. Mit dem TSV wartet eine ebenfalls eingespielte Truppe, die im Sommer jedoch auch wichtige Stammspieler an Oberligisten verlor.

