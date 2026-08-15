Berlin-Liga: Aufsteiger Johannisthal holt Punkt gegen Rudow

– Foto: Frank Arlinghaus

Die neue Saison beginnt. Am Wochenende steht der erste Spieltag der neuen Berlin-Liga-Saison 2026/27 an.

Die Sportfreunde Johannisthal haben ihre Berlin-Liga-Rückkehr mit einem Punktgewinn gegen den TSV Rudow gefeiert. Dabei gingen die Gäste vor 280 zahlenden Zuschauern am Segelfliegerdamm zunächst in Führung. Matteo Günther köpfte nach einer Viertelstunde eine langgezogene Ecke von Melih Hortum ins Tor. Kurz vor der Pause glichen die Hausherren schließlich aus. Lukas Olff traf sehenswert zum 1:1. In der zweiten Hälfte war der Aufsteiger leicht spielbestimmend, verpasste jedoch das zweite Tor und so endete das Eröffnungsspiel der neuen Berlin-Liga-Saison unentschieden.

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Blau Weiß 90 hat in der Sommerpause die Ambitionen nicht nur hochgeschraubt, sondern diese auch mit starken Transfers untermauert. Nun wird sich auf dem Platz zeigen, wie weit das Team bereits ist. Samstag reist mit dem FC Internationale einer der Landesliga-Meister und Aufsteiger an. ---

Fortuna Biesdorf sicherte sich in der Vorsaison spät den Klassenerhalt. Auch der Berliner SC musste lang kämpfen, konnte sich in der engen Tabelle schließlich noch auf Rang acht vorarbeiten. Nun geht es wieder bei Null los. ---

Heute, 14:00 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 14:00 PUSH

Empor hatte in der vergangenen Spielzeit große Startschwierigkeiten, hat sich mit einer starken Rückrunde in die Top 5 gearbeitet. Mariendorf schloss die Saison mit nur einem Zähler weniger auf dem Konto ab. Nun wollen beide an die positive letzte Spielzeit anknüpfen. ---

Heute, 15:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria SC Staaken SC Staaken 15:00 PUSH

Der FC Viktoria hat einen rasanten Absturz hingelegt. Noch vor vier Jahren spielten die Himmelblauen Dritte Liga, sind zuletzt zwei Mal in Folge abgestiegen und wagen nun in der Berlin-Liga einen Neustart. Der Gegner ist gleich mal ein ordentlicher Gradmesser. ---

Die Spandauer Kickers hatten in der Vorsaison teils große Probleme und suchten lang ihre Form. Der SC Charlottenburg hingegen spielte eine konstant gute Runde, schloss diese auf Rang sechs ab. ---

Wilmersdorf konnte die starken Leistungen der Saison 24/25 nicht ganz bestätigen, wurde "nur" Siebter. Im Sommer wanderten auch noch die drei besten Torjäger Nii Bruce Weber, Rodrigo Flores Kaya und Marvin Kupfer ab. Es wird spannend, wie sich die Gäste in Frohnau präsentieren. Der FSC rettete sich nur knapp vor dem Abstieg. ---

Croatia ist nach einem Jahr Oberliga zurück in der sechstklassigen Berlin-Liga, trifft zum Auftakt auf den Aufsteiger BFC Meteor. Für beide Teams gleich eine Standortbestimmung in der (alten) neuen Spielklasse. ---

Hohen Neuendorf und Türkspor beendeten die Vorsaison in der unteren Tabellenhälfte. Vor allem für Türkspor dürfte das den eigenen Ansprüchen nicht genügen. Nun folgt ein neuer Anlauf.

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