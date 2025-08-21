Berlin-Liga: Aufsteiger als Titel-Favorit – Staaken droht der Absturz

Die Berlin-Liga-Saison wirft ihre Schatten voraus – und 1.358 Fans haben bei der großen Saisonumfrage ihre Einschätzungen abgegeben. Auffällig: Ein Aufsteiger wird mehrheitlich als Titelfavorit gesehen. Deutlich wird auch: Der SC Staaken, eigentlich ambitionierter Absteiger aus der Oberliga, könnte zur Enttäuschung werden.

Mit 396 Stimmen (29,2 Prozent) liegt die Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin klar vorn. Die Mannschaft von Trainer Rani Al Kassem stieg mit beeindruckender Bilanz aus der Landesliga Staffel 2 auf – 25 Siege, drei Unentschieden, nur zwei Niederlagen. Ihr wird der direkte Durchmarsch in die Oberliga zugetraut.

Der SFC Stern, Vizemeister der Vorsaison, folgt mit 256 Stimmen (18,9 Prozent). Auch Oberliga-Absteiger SC Staaken (152 Stimmen, 11,2 Prozent) wird einiges zugetraut – allerdings mit großem Abstand zur Spitze. Die VSG Altglienicke II (2,8 Prozent) und der Viertplatzierte 1. FC Wilmersdorf (8,7 Prozent) spielen in den Überlegungen eine deutlich kleinere Rolle.

Klarer als in dieser Rubrik könnte ein Ergebnis kaum sein: Der SSC Südwest, Aufsteiger aus der Landesliga mit dem Trainerduo Jeremy Kaatz und Marco Passeckel, erhielt 1.044 Nennungen – der mit Abstand höchste Wert. Auch der SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf (698 Stimmen) und Polar Pinguin Berlin (600 Stimmen) gelten als stark gefährdet. Beide Teams steckten bereits in der Vorsaison tief im Abstiegskampf.

Der VfB Fortuna Biesdorf (432 Nennungen) und der SC Charlottenburg (330 Stimmen) komplettieren das Quintett, dem die Fans eine schwere Spielzeit vorhersagen.

Wer wird die Enttäuschung der Saison?

Der SC Staaken steht auf Messers Schneide. 29,6 Prozent der Umfrageteilnehmer (402 Stimmen) glauben, dass der Oberliga-Absteiger mit Trainer Shinga Mbaraga den hohen Erwartungen nicht gerecht wird. Auch Füchse Berlin, im Vorjahr noch Fünfter, wird skeptisch betrachtet: 216 Stimmen (15,9 Prozent) sehen dort Enttäuschungspotenzial.

Überraschungsteam: Wieder Blau-Weiß vorn

Auch bei der Frage nach dem Überraschungsteam der Saison liegt Blau-Weiß 90 vorn – 186 Stimmen (13,7 Prozent) sprechen für den Doppelschlag aus Aufstieg und Euphorie. Dahinter: die Spandauer Kickers mit 156 Stimmen (11,5 Prozent), Berlin Türkspor (148 Stimmen, 10,9 Prozent) und Empor Berlin (112 Stimmen, 8,2 Prozent). Die Verteilung zeigt: Das Überraschungspotenzial wird breit gestreut.

Welcher Spieler drückt der Saison seinen Stempel auf?

Eine Name fällt bei der Frage nach dem Spieler der Saison immer wieder: Fabian Engel. Der 29-jährige Mittelfeldmann von Blau-Weiß 90 hatte mit 13 Treffern und elf Assists deutlichen Anteil an der Rückkehr in die Berlin-Liga. Der Linksfuß mit langjähriger Oberliga-Erfahrung wird als "genialer Spielmacher" beschrieben, der in den letzten Jahren gleichmäßig seine Leistung gebracht habe.

Ein "Riesentalent" und "Goldjunge" sehen die User in Alex Steinke von Fortuna Biesdorf. Der erst 21-Jährige überzeugte mit zehn Treffern in seiner erst zweiten Senioren-Saison in der Berlin-Liga. "Die Rakete hält keiner auf", so die Meinung eines weiteren Community-Mitglieds.

Glauben die Fans an SD Croatia in der Oberliga?

Nicht direkt eine Berlin-Liga-Frage – aber ein klares Stimmungsbild. SD Croatia Berlin, Meister der Vorsaison und nun in der NOFV-Oberliga Nord unterwegs, wird ein schwerer Stand prophezeit. Nur 17,9 Prozent glauben an einen sicheren Klassenerhalt. 44,3 Prozent rechnen mit einer Zittersaison – aber mit positivem Ende. Und 37,8 Prozent sagen: Die Mannschaft steigt sofort wieder ab.