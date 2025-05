Berlin-Liga: Altglienicke II gewinnt deutlich und springt auf Platz 2

Tabellarisch liegen Welten zwischen beiden Teams, doch auf dem Platz bemerkte man davon weniger. Löbe brachte die Gäste schon in der 4. Minute in Führung. Nur wenige Augenblicke später glich Klamkowski aus (8.). Den erneuten Führungstreffer für den SCC erzielte Hassen in der 38. Minute. Im zweiten Durchgang drehte die U23 der VSG Altglienicke auf, stellte zunächst durch Cross auf unentschieden, ehe Klamkowski mit seinem zweiten Treffer das Spiel drehte. El Sadani, Fayoumi und Tomczak legten im Laufe des Spiels je einen Treffer nach und schraubten das Ergebnis in die Höhe. Die VSG springt damit bis mindestens morgen auf Rang zwei.

