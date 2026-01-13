Berlin-Liga: Alle Winter-Transfers im Überblick

FSV Spandauer KickersTrainer:
Lukasz LachZugänge:
Furkan Yosma (Berliner AK) Abgänge:
Luke Möllers () Füchse BerlinTrainer:
Sanel BegzadicZugänge:
Karim Abdel Hamid (SC Staaken), Abdul Arasak El Challouf (SV Lichtenberg 47), Rayan Ait Manssour (FC Viktoria 1889 Berlin II), Jakob Getahun (BFC Dynamo), Enes Gök (FSV Optik Rathenow) Abgänge:
Furkan Yildirim (Malta), Yannick Wilhelm (Australien), Maximilian Dreger (unbekannt), Kaan Tüysüz (unbekannt) Polar Pinguin BerlinTrainer:Zugänge:
keine bekanntAbgänge:
keine bekanntSC CharlottenburgTrainer:
Marco WilkeZugänge:
Marko Basic (S.D. Croatia Berlin) Abgänge:
keine bekanntSC StaakenTrainer:
Alexander Helfrich, Tim Binting, Sven Harry HaaseZugänge:
Louis Anthony Guske (Friedenauer TSC) Abgänge:
Karim Abdel Hamid (Füchse Berlin), Linus Hechtfisch (unbekannt), Justin Hoffmeister (unbekannt), Jan Heumer (unbekannt), Nico Moretti (unbekannt), Mohammed Younes (unbekannt), Azad Cinar (unbekannt) SFC Stern 1900Trainer:
Yanik SchotteliusZugänge:
Yanik Schottelius (vereinslos), Stanislav Shapiro (vereinslos) Abgänge:
Christian Zahn (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Andreas Thurau (Beendigung Interimstätigkeit), Tim Hahn (MSV Zossen 07), Lukas Rohana (Delay Sports Berlin) Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinTrainer:
Rani Al KassemZugänge:
Christian Zahn (SFC Stern 1900) Abgänge:
Mert-Zihni Tuncer (Berlin Hilalspor), Furkan Kemer (Berlin Hilalspor) SSC Südwest 1947Trainer:
Jeremy KaatzZugänge:
keine bekanntAbgänge:
Cüneyt Gündogdu (Ziel unbekannt), David Nagel (Ziel unbekannt), Berk Karadayi (Ziel unbekannt), Ahmad Nassri (Ziel unbekannt), Mateusz Smolarkiewicz (Ziel unbekannt) SV BW Hohen NeuendorfTrainer:
Dustin GundlachZugänge:
Felix Liebich (Aus Kanada), Fabian Graupner (Tennis Borussia Berlin) Abgänge:
Dag Rüdiger (SV Arminia Hannover), Sebastian Maronde (unbekannt) SV Empor BerlinTrainer:
Yannick Hoechst, Taimaz SadeghiZugänge:
Timon Hätscher (reaktiviert) Abgänge:
keine bekanntTSV Mariendorf 1897Trainer:
Thorsten CornilsZugänge:
keine bekanntAbgänge:
keine bekanntTSV Rudow BerlinTrainer:
Tim JauerZugänge:
Tim Jauer (FSV Bernau), Tobias Schmidt (DJK Schwarz Weiß Neukölln) Abgänge:
Mbancho Ricardo Fondungallah Kondem (FC Brandenburg 03), Omar Sheak Hossin (FC Brandenburg 03) VfB Fortuna BiesdorfTrainer:
Florian Witte, Andreas WitteZugänge:
Timo Günther (FC Stern Marienfelde 1912) Abgänge:
Emmanuel Bessong Ngam (Ziel unbekannt), Mohammad Mansour (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf) VSG Altglienicke IITrainer:
Björn BrunnemannZugänge:
Mirac Sanci (SV Babelsberg 03) Abgänge:
keine bekannt
Stand: 13.01.2026