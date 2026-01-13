 2026-01-09T09:36:09.492Z

Transfers
– Foto: Sebastian Räppold

Berlin-Liga: Alle Winter-Transfers im Überblick

Aktueller Stand in der Verbandsliga

Winterpause bedeutet auch Zeit für mögliche Vereinswechsel. Wir blicken auf alle (bisherigen) Transfers der Berlin-Liga.

1. FC Wilmersdorf
Trainer: Marco Karim Benyamina
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

Berlin Türkspor
Trainer: Tuurjalai Zazai
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Ilkay Yegin (BSV Hürtürkel)

Berliner SC
Trainer: Markus Schatte
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

Frohnauer SC 1946
Trainer: Christopher Volkmer
Zugänge: Dustin Ludewig (Pausiert), Carl-Leon Grundmann (SV Lichtenberg 47)
Abgänge: Dominik Lindhammer (SC Borsigwalde 1910 Berlin), Nico Horvat (SC Borsigwalde 1910 Berlin), Simon Wollesen (Pausiert)

FSV Spandauer Kickers
Trainer: Lukasz Lach
Zugänge: Furkan Yosma (Berliner AK)
Abgänge: Luke Möllers ()

Füchse Berlin
Trainer: Sanel Begzadic
Zugänge: Karim Abdel Hamid (SC Staaken), Abdul Arasak El Challouf (SV Lichtenberg 47), Rayan Ait Manssour (FC Viktoria 1889 Berlin II), Jakob Getahun (BFC Dynamo), Enes Gök (FSV Optik Rathenow)
Abgänge: Furkan Yildirim (Malta), Yannick Wilhelm (Australien), Maximilian Dreger (unbekannt), Kaan Tüysüz (unbekannt)

Polar Pinguin Berlin
Trainer:
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

SC Charlottenburg
Trainer: Marco Wilke
Zugänge: Marko Basic (S.D. Croatia Berlin)
Abgänge: keine bekannt

SC Staaken
Trainer: Alexander Helfrich, Tim Binting, Sven Harry Haase
Zugänge: Louis Anthony Guske (Friedenauer TSC)
Abgänge: Karim Abdel Hamid (Füchse Berlin), Linus Hechtfisch (unbekannt), Justin Hoffmeister (unbekannt), Jan Heumer (unbekannt), Nico Moretti (unbekannt), Mohammed Younes (unbekannt), Azad Cinar (unbekannt)

SFC Stern 1900
Trainer: Yanik Schottelius
Zugänge: Yanik Schottelius (vereinslos), Stanislav Shapiro (vereinslos)
Abgänge: Christian Zahn (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Andreas Thurau (Beendigung Interimstätigkeit), Tim Hahn (MSV Zossen 07), Lukas Rohana (Delay Sports Berlin)

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Trainer: Rani Al Kassem
Zugänge: Christian Zahn (SFC Stern 1900)
Abgänge: Mert-Zihni Tuncer (Berlin Hilalspor), Furkan Kemer (Berlin Hilalspor)

SSC Südwest 1947
Trainer: Jeremy Kaatz
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Cüneyt Gündogdu (Ziel unbekannt), David Nagel (Ziel unbekannt), Berk Karadayi (Ziel unbekannt), Ahmad Nassri (Ziel unbekannt), Mateusz Smolarkiewicz (Ziel unbekannt)

SV BW Hohen Neuendorf
Trainer: Dustin Gundlach
Zugänge: Felix Liebich (Aus Kanada), Fabian Graupner (Tennis Borussia Berlin)
Abgänge: Dag Rüdiger (SV Arminia Hannover), Sebastian Maronde (unbekannt)

SV Empor Berlin
Trainer: Yannick Hoechst, Taimaz Sadeghi
Zugänge: Timon Hätscher (reaktiviert)
Abgänge: keine bekannt

TSV Mariendorf 1897
Trainer: Thorsten Cornils
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

TSV Rudow Berlin
Trainer: Tim Jauer
Zugänge: Tim Jauer (FSV Bernau), Tobias Schmidt (DJK Schwarz Weiß Neukölln)
Abgänge: Mbancho Ricardo Fondungallah Kondem (FC Brandenburg 03), Omar Sheak Hossin (FC Brandenburg 03)

VfB Fortuna Biesdorf
Trainer: Florian Witte, Andreas Witte
Zugänge: Timo Günther (FC Stern Marienfelde 1912)
Abgänge: Emmanuel Bessong Ngam (Ziel unbekannt), Mohammad Mansour (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf)

VSG Altglienicke II
Trainer: Björn Brunnemann
Zugänge: Mirac Sanci (SV Babelsberg 03)
Abgänge: keine bekannt

Stand: 13.01.2026

Aufrufe: 013.1.2026, 14:00 Uhr
