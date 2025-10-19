 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Archiv
Archiv – Foto: Kerstin Kellner

Berlin-Liga: 8 Tore bei Altglienicke II, SpaKi neuer Tabellenführer

9. Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 9. Spieltag der Berlin-Liga an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Fr., 17.10.2025, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
1
3
Abpfiff

Der SSC Südwest bleibt Schlusslicht. Im Heimspiel gegen den SCC, der drei der letzten vier Spiele gewinnen konnte, geriet der Aufsteiger nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Rückstand. Auf den Treffer von Patrick Maykowski folgte im zweiten Durchgang ein Eigentor der Steglitzer. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstor durch Ahmad Nassri erstickte Fatih Kücük die Hoffnung der Gastgeber in der Nachspielzeit mit dem 1:3.

---

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
3
1

Rudow konnte am Freitagabend den kleinen Aufwärtstrend der letzten beiden Partien fortführen. Dabei schlug der Aufsteiger mit Stern 1900 eines der formstärksten Teams der Liga. Schon in der 9. Minute eröffnete Omid Saberdest die Partie mit dem 1:0. Auf den Ausgleich von Jordan Thurau folgte ein Platzverweis für die Steglitzer. In Durchgang zwei brachte Mushakir Razeek die Hausherren auf die Siegerstraße, ehe Ali Iraqui erhöhte.

---

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
6
0
Abpfiff

Türkspor wurde nach ordentlichem Saisonstart zuletzt bis auf Rang 15 durchgereicht, konnte im Heimspiel gegen die Füchse aber ein beachtliches Ausrufezeichen setzen. Gegen mutlose Reinickendorfer, die defensiv kaum anwesend schienen, sorgten Ahmad Rmieh, Mame Cheikh Diop, Süleyman Kapan, Halit Bacak, Benjamin Heymann und erneut Kapan für einen deutlichen 6:0-Erfolg.

---

Gestern, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
4
4
Abpfiff

Ein wildes Hin und Her bietete die Partie des bis dato Tabellenführers Altglienicke II gegen den Berliner SC. Die Gäste gingen zunächst zwei Mal in Führung, ehe Altglienicke die Partie drehte. In den Schlussminuten schien Lucky Ugbogbo den BSC auf die Siegerstraße zu bringen, doch Mario Schenkel sicherte seiner Mannschaft noch einen Punkt.

---

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
0
2
Abpfiff

Nach drei Siegen in Folge ist Fortuna Biesdorfs Serie gerissen. Gegen den Frohnauer SC, der aus einer englischen Woche mit zwei Niederlagen (Liga und Pokal) kam, gerieten die Hausherren kurz vor der Pause in Rückstand. Nach einer gespielten Stunde folgte ein Eigentor, das gleichzeitig den 0:2-Endstand markierte.

---

Gestern, 14:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
1
1
Abpfiff

Blau Weiß 90 musste zuletzt ordentlich federn lassen, hatte nun mit Wilmersdorf das formstärkste Team der Liga zu Gast. Lange mussten die Zuschauer in der Rathausstraße auf Tore warten. Erst in der 81. Minute erzielte Wilmersdorfs Nii Bruce Weber das 0:1. Fabian Engel glich knapp sechs Minuten später aus. Bei der Punkteteilung blieb es schließlich.

---

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
2
1
Abpfiff

Die Spandauer Kickers sammelten unter der Woche reichlich Selbstvertrauen, gewannen nach über sieben Jahren erstmals wieder in Frohnau. Der Lohn: Platz vier mit nur einem Zähler Rückstand auf den Tabellenführer. Nun legte SpaKi im Heimspiel gegen Polar Pinguin nach. Dabei geriet man zunächst noch in Rückstand, drehte die Partie aber mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Weil die VSG Altglienicke II nur unentschieden spielte, ist SpaKi neuer Tabellenführer.

---

Heute, 14:30 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
14:30

Hohen Neuendorf war zu Saisonbeginn das Team der Stunde, grüßte zwischenzeitlich überraschend von ganz oben. Nun warten die Blau-Weißen seit fünf Spielen auf den nächsten Dreier, sind nur noch Neunter. Bei Empor läuft es seit Saisonbeginn schlecht. Nur vier Punkte stehen bisher zu Buche.

---

Heute, 15:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
15:00

Staaken konnte nach dem Trainerwechsel zwei der letzten drei Spiele gewinnen, schlug unter anderem die Füchse. Dennoch steckt der Oberliga-Absteiger weiter tief unten drin. Am Sonntag reist der TSV Mariendorf an, der sich zuletzt in guter Form präsentierte, lediglich gegen Tabellenführer Altglienicke II verlor.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 019.10.2025, 11:00 Uhr
serAutor