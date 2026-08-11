Berlin Hilalspor verpflichtet Tarik Housein! von Burak Uzun · Heute, 16:36 Uhr · 0 Leser

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Berlin Hilalspor freut sich über die Verpflichtung von Tarik Housein. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt vom Berlin-Ligisten SV BW Hohen Neuendorf zu unserer 1. Herren und wird künftig in der Landesliga für Hilalspor auflaufen. Mit Tarik gewinnen wir einen jungen und ambitionierten Defensivspieler, der bereits Erfahrung in der Berlin-Liga gesammelt hat. Er passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserem langfristig angelegten Projekt.

🗣️ Sportlicher Leiter Burak Uzun „Tarik ist ein Spieler, von dem wir überzeugt sind. Wir haben uns intensiv mit ihm beschäftigt und sehen in ihm großes Potenzial. Uns war wichtig, einen jungen Spieler zu gewinnen, der zu unserer Philosophie passt und bereit ist, gemeinsam mit dem Verein den nächsten Schritt zu gehen. Wir freuen uns sehr, dass Tarik sich für Hilalspor entschieden hat.“