Berlin Hilalspor verpflichtet Muhiddin Gelen vom Oberligisten!

– Foto: Burak Uzun

Mit Muhiddin gewinnt Hilalspor einen jungen, ambitionierten Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen auf höherem Niveau sammeln konnte. Der Verein ist überzeugt, dass er sportlich wie menschlich hervorragend in das Team passt und den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft weiter beleben wird.

Berlin Hilalspor kann den nächsten Neuzugang für die kommende Landesliga-Saison präsentieren: Muhiddin Gelen wechselt vom Oberligisten Eintracht Mahlsdorf an den Waldeckpark.

Der Transfer unterstreicht die langfristige Ausrichtung des Vereins. Berlin Hilalspor verfolgt ein nachhaltiges Konzept und setzt bewusst auf entwicklungsfähige, junge Spieler, die gemeinsam mit dem Verein den nächsten Schritt gehen möchten.

„Wir freuen uns sehr, Muhiddin bei Berlin Hilalspor begrüßen zu dürfen. Er kommt aus einem ambitionierten Umfeld und bringt großes Potenzial mit. Wir verfolgen bei Hilalspor ein langfristiges Projekt und möchten jungen Spielern die Möglichkeit geben, sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Muhiddin passt mit seiner Einstellung und seinem Charakter perfekt in diesen Weg. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden.“

Auch Muhiddin Gelen blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe:

„Die Gespräche mit dem Verein haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben. Das Konzept und die sportlichen Ziele haben mich überzeugt. Ich freue mich darauf, Teil dieses Projekts zu sein, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Auch das Trainerteam um Erdinc Celen und Murat Akkas freut sich über den Neuzugang. Beide sehen in Muhiddin einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, der die Mannschaft sowohl sportlich als auch charakterlich bereichern wird. Gemeinsam arbeiten sie daran, junge und hungrige Spieler gezielt weiterzuentwickeln und eine Mannschaft zu formen, die mit Leidenschaft, Disziplin und Zusammenhalt auftritt. Die Verpflichtung von Muhiddin passt damit perfekt zur sportlichen Philosophie des Trainerteams und den ambitionierten Zielen für die kommende Saison.

Mit der Verpflichtung von Muhiddin Gelen setzt Berlin Hilalspor seine Kaderplanung konsequent fort und baut weiter auf einen Mix aus Qualität, Entwicklungspotenzial und Teamgeist.

Herzlich willkommen in der Hilalspor-Familie, Muhiddin! 💚🤍