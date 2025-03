Berlet-Festspiele in Reichenbach

Ein Blick auf die Tabelle verriet: Dieses Auswärtsspiel bei der TG Reichenbach am vergangenen Sonntag hatte einiges an Bedeutung. Nach der Niederlage in der Vorwoche war klar, dass ein Zeichen gesetzt werden musste. Von Beginn an entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit leichten Vorteilen für die Heimmannschaft. Doch der TSG hielt mit starkem Zweikampfverhalten dagegen und war im entscheidenden Moment eiskalt. Till Berlet brachte die Team 2 mit einem traumhaften Linksschuss in Führung. Der Ball senkte sich unhaltbar über den Torwart. Nach starkem Pressing und ballgewinn folgte eine sehenswerte Kombination zwischen Meißner und Bohner, die schließlich im nächsten Treffer mündete. Kurz darauf war es erneut Till Berlet, der außen nachsetzte, den Ball erlief und in einer straken Einzelaktion auf 0:3 erhöhte. Doch damit nicht genug. Nach einem Durcheinander im Strafraum schnappte sich Till Berlet den Ball und machte seinen Hattrick perfekt. 4:0 zur Pause für den TSG. Das gesamte Team funktionierte in dieser ersten Hälfte wie aus einem Guss.

Nach dem Seitenwechsel blieb der TSG zunächst am Drücker und kam zu weiteren Chancen. Doch plötzlich kippte das Spiel. Nach einer Flank verkürzte der TG Reichenbach auf 1:4. Nur kurz darauf fiel sogar das 2:4 und die Gastgeber witterten ihre Chance. Dann entschied der Schiedsrichter auf Handelfmeter. Eine eher fragwürdige Entscheidung. Reichenbach ließ sich nicht bitten und stellte 3:4. Der TSG wirkte kurzzeitig geschockt, fing sich aber wieder. In der Schlussphase brachte ein Konter die Erlösung. Youngster Jannik Thieß stellte mit seinem Treffer zum 3:5 den Endstand her. Danach wurde es zwar noch nicklig, aber nicht mehr gefährlich.