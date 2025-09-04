Berkay Süyün ist mit 28 schon der alte Hase beim SV Blau-Weiss Murg

Der SV BW Murg befindet sich im Umbruch. Einer der wenigen Routiniers beim Bezirksligisten ist Berkay Süyün. Der Kapitän erwartet eine Herkulesaufgabe für sein junges Fußballteam.

„Manchmal fühle ich mich jetzt schon ein bisschen alt“, muss Berkay Süyün selbst schmunzeln, wenn er sich in der Umkleidekabine umblickt, wer alles um ihn herumsitzt. „Da sind doch einige Grünschnäbel dabei.“ Der Abwehrspieler des SV Blau-Weiss Murg zählt mit 28 Jahren noch nicht zum alten Eisen, steht in der Blüte seines Fußballerlebens.

Nach den vielen Abgängen erfahrener Akteure ist Süyün der älteste Spieler im Murger Bezirksliga-Team – und führt die Jungspunde als neuer Kapitän aufs Feld. Bei den Blau-Weißen lassen sich die Kicker, die wie Süyün vor der Jahrtausendwende geboren wurden, inzwischen an einer Hand abzählen. Die alten Hasen wie Elvis Gojak, Nico Maenza oder Mariusz Rymsza haben den Verein gewechselt oder ihre Laufbahn beendet. „Jetzt wächst bei uns eine neue Generation heran. Der Umbruch ist schon gewaltig. Das dürfte eine Herkulesaufgabe werden“, meint Süyün, der somit einzig und allein den Nichtabstieg als Ziel ausgibt.