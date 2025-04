Berkay Köktürk hat mit Grevenbroich-Süd eine gute Saison gespielt. – Foto: Süd

Berkay Köktürk: Torjäger mit großer Heimatverbundenheit Der 27-Jährige Berkay Köktürk befindet sich mit dem Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd im Aufwärtsstrend.

Es könnte gerade besser laufen für Berkay Köktürk und den 1. FC Grevenbroich-Süd. Zunächst die 0:2-Niederlage im Kreispokalfinale „dahoam“ inklusive der Roten Karte für den Torjäger in der Nachspielzeit am Ostermontag, dann am Sonntag das 2:4 in der Bezirksliga ebenfalls auf heimischer Anlage im Kreisduell gegen die DJK Gnadental.

Doch auch wenn diese Momentaufnahme die Südstädter gerade nicht in einem so glänzenden Licht dastehen lässt, sollte sie nicht den Blick dafür verstellen, dass die Gesamtentwicklung des Vereins aus dem Grevenbroicher Süden überaus positiv ist. Dazu passt, dass Berkay Köktürk von den NGZ-Lesern mit dem deutlichen Vorsprung zum Sportler des Monats März gewählt wurde. Große Freude über die Wahl

„Das ist cool, das freut mich total. Wobei ich nur stellvertretend für die Mannschaft und den ganzen Verein stehe. Ich sehe das als Auszeichnung für die gute Arbeit, die bei uns im Verein geleistet wird“, sagt Berkay Köktürk, der als 27-Jähriger die großen Zeiten der Südstädter in der Landesliga allenfalls in der Spätphase als Kind an der Seitenlinie miterleben konnte. Nach dem Abstieg im Jahr 2011 setzte ein Abwärtstrend ein, der bis in die Kreisliga A führte. Aus der konnten sich die Südstädter auch dank vieler Tore von Berkay Köktürk erst im vergangenen Jahr dank eines souveränen Meistertitels wieder verabschieden. In der laufenden Spielzeit gelang dann der nächste Schritt. Die Weichen wurden früh in Richtung Klassenverbleibgestellt, die Kirche auf der Torte war dann aber das Erreichen des Pokalendspiels durch einen spektakulären 5:4-Halbfinalerfolg gegen den Landesligisten Holzheimer SG. „Mit dem zweiten Platz sind wir trotzdem zufrieden. Zum einen haben wir ein tolles Event auf unserer Anlage mit 1200 Zuschauern erlebt, zum anderen haben wir uns nach langer Zeit mal wieder für den Niederrheinpokal qualifiziert und dürfen auf einen attraktiven Gegner hoffen“, erklärt Berkay Köktürk. Als Ur-Grevenbroicher, der unweit der Anlage aufgewachsen ist, macht ihn die aktuelle Entwicklung des Vereins sehr glücklich. Nach seinen Anfängen im Fußball beim 1. FC-Süd versuchte er sich zwischendurch zwar auch mal beim TuS Grevenbroich und beim BV Wevelinghoven, doch es zog ihm immer wieder zurück nach Neuenhausen. Zuletzt 2021, in der Saison darauf durfte er dann auch wieder mit seinem zehn Jahre ältere Bruder Murat gemeinsam stürmen, der inzwischen die Rolle des Sportlichen Leiters bei den Südstädtern bekleidet. Auch er trug mit einigen gelungenen Personalentscheidungen entscheidend zum Aufwärtstrend bei.