Berkay Cakici wird neuer Trainer der DJK Donaueschingen

Die DJK Donaueschingen stellt die Weichen auf Zukunft und präsentiert zur neuen Saison 26/27 Berkay Cakici als neuen Chef-Trainer. Cakici kehrt zu „seiner großen Liebe“ zurück und wird in der kommenden Spielzeit die Geschicke der 1. Mannschaft leiten.
Mit Cakici – derzeit noch Trainer bei der SG Kirchen-Hausen – kehrt ein bekanntes Gesicht zurück in den Titec-Sportpark, schnürte er doch bereits sieben Jahre die Kickschuhe für die Allmendshofer. Cakici selbst zeigt sich voller Euphorie: „Der Wunsch nach einer Pause war allgegenwärtig, aber als der Anruf von Michael Jäckle und Christian Leda kam, merkte ich schnell wie die Vorfreude von Tag zu Tag stieg. Ich freue mich auf ein spannendes Projekt und werde alles daran setzen, dass die jüngsten Erfolge der DJK Donaueschingen sich wieder einstellen werden“.
Mit Michael Jäckle kehrt ein ebenfalls bekanntes Gesicht zurück in den Titec-Sportpark. Der ehemalige Jugendleiter der DJK Donaueschingen, wird zusammen mit Noch-Trainer Christian Leda den Sportvorstand Olaf Kurth entlasten und Ansprechpartner in sämtlichen sportlichen Angelegenheiten der SG-Junioren und 1. Mannschaft sein. „Wir haben viele spannende Gespräche mit interessanten Trainerkandidaten geführt, schlussendlich fiel unsere Wahl auf Berkay, der die DJK-DNA perfekt verkörpert“.
Leda, der als Trainer der 1. Mannschaft zum Saisonende aufhören wird, begründet seinen Schritt: „Die letzten Monate waren unglaublich fordernd, zeitintensiv und anstrengend. Viele Aufgaben die auf der Agenda gestanden sind, hatten nichts mit meiner eigentlichen Übungsleitertätigkeit zu tun. Um die DJK mittelfristig wieder auf Kurs zu bringen ist es notwendig, dass sich wieder mehrere Personen um die Belange der 1. Mannschaft kümmern, bedenkt man vor allem das Ausscheiden vom langjährigen Abteilungsleiter Fußball Thomas Wild. Daher werde ich Berkay im täglichen Geschäft künftig unterstützen. Der große Wunsch und gleichzeitig das ambitionierte Ziel ist es, Berkay eine intakte Bezirksligamannschaft zu übergeben. Ich habe Berkay selbst jahrelang trainiert, kenne seine Führungsqualität und Leidenschaft bereits als Spieler und freue mich riesig auf diese Attribute als Trainer“.
Der Sportvorstand Olaf Kurth zeigte sich ebenfalls begeistert: „Mit Berkay gewinnen wir genau den richtigen Trainer für unsere DJK. Mit Michael Jäckle und Christian Leda haben wir zudem zwei äußerst kompetente Ansprechpartner mit Ihrem großen Netzwerk in den sportlichen Fragen und den Bezug zur eigenen Jugend gewonnen. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft sind hiermit gestellt. Nun gilt es für Cakici, Leda und Jäckle, dass große Potential der nächsten Jahrgänge der eigenen Jugend zu integrieren, um dann sportlich wieder auf der regionalen Landkarte ganz oben zu stehen.“