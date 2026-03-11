Berkay Cakici wird neuer Trainer der DJK Donaueschingen Mit Cakici – derzeit noch Trainer bei der SG Kirchen-Hausen – kehrt ein bekanntes Gesicht zurück in den Titec-Sportpark von BZ/PM · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die DJK Donaueschingen stellt die Weichen auf Zukunft und präsentiert zur neuen Saison 26/27 Berkay Cakici als neuen Chef-Trainer. Cakici kehrt zu „seiner großen Liebe“ zurück und wird in der kommenden Spielzeit die Geschicke der 1. Mannschaft leiten.

Mit Cakici – derzeit noch Trainer bei der SG Kirchen-Hausen – kehrt ein bekanntes Gesicht zurück in den Titec-Sportpark, schnürte er doch bereits sieben Jahre die Kickschuhe für die Allmendshofer. Cakici selbst zeigt sich voller Euphorie: „Der Wunsch nach einer Pause war allgegenwärtig, aber als der Anruf von Michael Jäckle und Christian Leda kam, merkte ich schnell wie die Vorfreude von Tag zu Tag stieg. Ich freue mich auf ein spannendes Projekt und werde alles daran setzen, dass die jüngsten Erfolge der DJK Donaueschingen sich wieder einstellen werden“. Mit Michael Jäckle kehrt ein ebenfalls bekanntes Gesicht zurück in den Titec-Sportpark. Der ehemalige Jugendleiter der DJK Donaueschingen, wird zusammen mit Noch-Trainer Christian Leda den Sportvorstand Olaf Kurth entlasten und Ansprechpartner in sämtlichen sportlichen Angelegenheiten der SG-Junioren und 1. Mannschaft sein. „Wir haben viele spannende Gespräche mit interessanten Trainerkandidaten geführt, schlussendlich fiel unsere Wahl auf Berkay, der die DJK-DNA perfekt verkörpert“.