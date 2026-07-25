Berkan Celebi kehrt zurück zur Eintracht Auf ein Neues: Mittelfeldspieler aus Planig verlässt Oberliga-Aufsteiger TuS Mechtersheim und spielt wieder an alter Wirkungsstätte +++ Auch Mario Spreitzer ist "mega-happy" von Mario Luge · Heute, 13:21 Uhr · 0 Leser

Hat wieder die Eintracht im Blick: Berkan Celebi – Foto: Mario Luge

BAD KREUZNACH. Kurz vor Rundenbeginn meldet die SG Eintracht noch einmal einen spektakulären Transfer. Berkan Celebi wird vom TuS Mechtersheim zum Fußball-Verbandsligisten zurückkehren. Der 24-jährige Planiger war erst vor einem Jahr aus Bad Kreuznach in die Pfalz gewechselt, um dann als Verbandsliga-Meister mit der Mannschaft von Trainer Nauwid Amiri in die Oberliga aufzusteigen.

Nun trennen sich die Wege der Mechtersheimer und des talentierten Mittelfeldspielers wieder. Ein Hintergrund dürften auch die intensiven personellen Verstärkungen des TuS nach dem geglückten Aufstieg – gerade auch im offensiven Mittelfeld – sein. Des einen Leid, des anderen Freud‘. Eintracht-Trainer Amin Ouachchen darf nun mit einem Unterschiedsspieler in zentraler Position planen. Auch der Sportliche Leiter der SGE, Mario Spreitzer, ist happy: „Wir sind mit Berkan schon länger in Kontakt gewesen. Er hat sich am Donnerstag in Mechtersheim verabschiedet, seit Freitag ist der Wechsel fix.“ Celebi, der 2022 das erste Mal damals vom TSV Gau-Odernheim zur Eintracht gewechselt war, absolvierte hiernach für die Bad Kreuznacher 81 Partien in Landesliga und Verbandsliga, erzielte 18 Tore und avancierte in dieser Zeit zum zentralen Akteur im Mittelfeld der Blau-Weißen.