Berkan Celebi kehrt zurück zur Eintracht

BAD KREUZNACH. Kurz vor Rundenbeginn meldet die SG Eintracht noch einmal einen spektakulären Transfer. Berkan Celebi wird vom TuS Mechtersheim zum Fußball-Verbandsligisten zurückkehren. Der 24-jährige Planiger war erst vor einem Jahr aus Bad Kreuznach in die Pfalz gewechselt, um dann als Verbandsliga-Meister mit der Mannschaft von Trainer Nauwid Amiri in die Oberliga aufzusteigen.
Nun trennen sich die Wege der Mechtersheimer und des talentierten Mittelfeldspielers wieder. Ein Hintergrund dürften auch die intensiven personellen Verstärkungen des TuS nach dem geglückten Aufstieg – gerade auch im offensiven Mittelfeld – sein. Des einen Leid, des anderen Freud‘. Eintracht-Trainer Amin Ouachchen darf nun mit einem Unterschiedsspieler in zentraler Position planen. Auch der Sportliche Leiter der SGE, Mario Spreitzer, ist happy: „Wir sind mit Berkan schon länger in Kontakt gewesen. Er hat sich am Donnerstag in Mechtersheim verabschiedet, seit Freitag ist der Wechsel fix.“
Celebi, der 2022 das erste Mal damals vom TSV Gau-Odernheim zur Eintracht gewechselt war, absolvierte hiernach für die Bad Kreuznacher 81 Partien in Landesliga und Verbandsliga, erzielte 18 Tore und avancierte in dieser Zeit zum zentralen Akteur im Mittelfeld der Blau-Weißen.
Berkan Celebi passt perfekt ins Bad Kreuznacher Beuteschema: „Genau diese Spieler wollen wir. Wir sind mega-glücklich über seine Rückkehr“, so Spreitzer. Er sein „ein Mega-Transfer, der perfekt in unseren Kader passt. Wir erwarten einiges von Berkan.“ Nun liege es freilich an den Trainern, das Beste aus ihm und seinen Mannschaftskollegen herauszuholen. Seinen ersten Auftritt hatte Celebi bereits beim Testspiel der Sportgemeinde Eintracht beim Nahe-Bezirksligisten TuS Pfaffen-Schwabenheim am Freitag. Beim 3:0 (2:0) erzielte er den dritten Treffer, nachdem Leart Rexhepi und Malik Schäfer vor der Pause ein 2:0 vorgelegt hatten.
Erster Pflichtspielauftritt der Bad Kreuznacher ist am kommenden Freitag um 19.10 Uhr beim TuS Hohenecken. Eine Woche später geht es Sonntags im Nahe-Lokalduell im heimischen Stadion gegen Aufsteiger VfR Baumholder. Wohlweislich mit Rückkehrer Berkan Celebi.