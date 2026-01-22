Berkan Cakir verlässt Wunstorf und wechselt in den Profifußball

Beim Landesligisten 1. FC Wunstorf endet die gemeinsame Zeit mit Berkan Cakir. Der Offensivspieler verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung und schließt sich Amasyaspor FK an. Mit diesem Schritt wagt Cakir den Wechsel in den Profifußball in der Türkei.

Über mehrere Spielzeiten gehörte Cakir zu den zentralen Figuren im Wunstorfer Kader. Er prägte das Spiel nicht nur durch seine offensive Qualität, sondern übernahm auch Verantwortung innerhalb der Mannschaft. Seine Spielintelligenz, seine Mentalität und seine Verlässlichkeit verliehen dem Team Struktur und Stabilität, insbesondere in entscheidenden Phasen.

Auch abseits des Platzes hinterließ Cakir bleibenden Eindruck. Sein professionelles Auftreten, seine Identifikation mit dem Verein und sein Umgang mit jüngeren Spielern machten ihn zu einer wichtigen Bezugsperson innerhalb der Mannschaft. Nachwuchsspieler konnten von seiner Erfahrung profitieren, während er den sportlichen Anspruch des Vereins konsequent mittrug.