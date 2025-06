Berk & Hodo: Hankofen holt Verstärkung fürs Mittelfeld

Mit Baran Berk konnte Hankofens sportlicher Leiter Richard Maierhofer einen gut ausgebildeten Techniker verpflichten. Der 19-jährige ist der nächste Neuzugang aus dem Raum Landshut, der bei den Dorfbuam den Sprung in den Erwachsenenbereich meisten will. Seine ersten fußballerischen Schritte hat Berk beim ETSV 09 Landshut gemacht und bereits nach kurzer Zeit wurden die Scouts der Spielvereinigung Landshut auf den begnadeten Kicker aufmerksam. Als der Lockruf des FC Ingolstadt folgte, wagte der Mittelfeldspieler den nächsten Step und sollte ihn nicht bereuen: bei den Oberbayern durfte der künftige KFZ-Mechatroniker nahezu immer mit dem älteren Jahrgang trainieren und zählte stets zu den Leistungsträgern. Nun will der Rechtsfuß am Reißinger Bach durchstarten: "Simon Pichlmeier und Lennard Stockinger haben im ersten Herrenjahr in Hankofen auf Anhieb den Durchbruch geschafft. Ich will es den beiden nachmachen. Regionalliga zu spielen, reizt mich und bei den Dorfbuam erhalte ich die Chance dazu. Ich will mich so gut es geht einbringen und so viel Einsatzzeit wie möglich erhalten. Für mich gilt es insbesondere die Körperlichkeit bei den Erwachsenen anzunehmen", sagt Baran Berk.





"Baran ist sehr stark am Ball und im Duell Mann gegen Mann. Wir werden ihn im zentralen Mittelfeld einsetzen. Hinter den Spitzen kann Baran ebenso auflaufen. Als er bei uns mittrainiert hat, waren gute Ansätze erkennbar. Diese wollen wir nun gemeinsam auf die Strecke bringen", schildert Richard Maierhofer das Vorhaben mit seinem neuen Schützling.