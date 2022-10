Berisha lässt die Kickers jubeln

1:0-Heimsieg gegen den 1.FC Rielasingen-Arlen

Am 12. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg gewannen die Stuttgarter Kickers vor 2.360 Zuschauern im GAZi-Stadion auf der Waldau mit 1:0 (0:0) gegen den 1.FC Rielasingen-Arlen und verteidigen damit weiter an der Tabellenspitze. Den Treffer des Tages erzielte der eingewechselte Flamur Berisha sechs Minuten vor Ende der Begegnung mit seinem Schuss in den Winkel.

„Am Schluss dann so ein Tor, das ist natürlich geil für den Jungen und für alle, wenn man das Spiel dann durch so ein großartiges Tor gewinnt. Wir sind einfach glücklich die Punkte hier zu behalten.“ freute sich Kickers-Trainer Mustafa Ünal nach dem fünften Sieg in die Folge für die Blauen.

Mit drei Änderungen in der Startelf gingen die Kickers in die Partie und begannen mit Niklas Kolbe, Oki Kececi und Lukas Kiefer. Nico Blank (Wadenprobleme) und David Braig (krank) konnten heute nicht mitwirken, Paul Polauke nahm auf der Bank Platz. Bei herrlichem Fußballwetter auf der Waldau musste die Partie gleich in der Anfangsphase für einen Sanitätereinsatz auf dem Rasen für sechs Minuten unterbrochen werden. Der zusammengebrochenen Ordnerin ging es schnell wieder besser.



Die Talwiesenelf stand tief und war ausschließlich auf die Sicherung des eigenen Tores aus. FC-Trainer Michael Schilling erläuterte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: „Es war heute definitiv kein Schilling-Fußball wie man ihn sonst in der Oberliga kennt. Wir wollen eigentlich Ballbesitz und vorne früh pressen. Aber das war heute nach der englischen Woche mit Aspach und Villingen kräftemäßig gar nicht möglich und darum haben wir uns für einen anderen Matchplan entschieden.“ Die Blauen reagierten konzentriert und erspielten sich geduldig ihre Möglichkeiten.



Nach gut zwanzig Minuten schloss Loris Maier nach Vorlage von Kevin Dicklhuber ganz knapp neben den linken Pfosten ab. Und nur zwei Zeigerumdrehungen später klärte der starke FC-Keeper Gianluca Tolino nach einer Eckballhereingabe klasse den Kopfball von Maier aus kurzer Distanz. Eine halbe Stunde war gespielt, als sich Tolino erneut auszeichnen konnte und den Schuss von Kiefer mit einem Reflex noch um den Pfosten drehte. Und auch mit einem direkten Freistoß von Dicklhuber aus zentraler Position waren die Blauen zunächst nicht erfolgreich (40.).



In der Folge erkämpfte sich Kammerbauer das Leder am generischen Strafraum, sein Schuss wurde allerdings zur Ecke abgewehrt. Die anschließende Hereingabe köpfte Denis Zagaria über den Querbalken (42.). Die Kickers drängten vor dem Seitenwechsel auf die Führung. Tolino parierte erneut stark gegen Dickhuber (44.) und nach der anschließenden Ecke wurde der Schuss von Loris Maier erneut geblockt. Tief der Nachspielzeit hatten Konrad Riehle und Kiefer die Führung auf dem Fuß, fanden aber in Tolino erneut ihren Meister. Im Gegenzug die einzig nennenswerte Offensivaktion der Badener, der freistehende Nathan Malonga konnte das Leder aber nicht kontrollieren. So ging es torlos in die Halbzeitpause.